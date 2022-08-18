Российское Минобороны сообщило о подготовке Киевом серьезной провокации на ЗАЭС

Украинские военные планируют нанести артиллерийские удары по Запорожской АЭС и обвинить в обстреле ядерного объекта российскую сторону.

Об этом сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, провокация запланирована на пятницу, 19 августа.

В этот период на Украине будет находиться генсек ООН Антониу Гутерриш, отмечается в пресс-релизе. Согласно информации российского министерства, в результате РФ «будет обвинена в создании техногенной катастрофы» на ЗАЭС.

«Для подготовки провокации командование оперативно-тактической группы "Днепр" развёртывает к 19 августа в районе Запорожья посты радиационного наблюдения, а также организует тренировки подразделений 108-й бригады территориальной обороны, 44-й артиллерийской бригады и воинских частей, дислоцирующихся в Запорожье, по действиям в условиях радиационного заражения местности», — указывается в пресс-релизе Минобороны. Также сообщается, что подразделения 704-го полка войск радиационной, химической и биологической защиты ВСУ готовятся к «фиксации факта аварии на Запорожской АЭС» и к «демонстрации якобы ликвидации ее последствий».

Наносить артиллерийские удары по территории Запорожской АЭС планируют подразделения 44-й артиллерийской бригады ВСУ, с огневых позиций в городе Никополь, при этом вина за их последствия будет возложена на Вооруженные силы РФ, указывается в сообщении российского оборонного ведомства.

«Украинское руководство не раз распространяло слухи, что российские войска оккупировали данную атомную электростанцию и ведут обстрелы ВСУ из дальнобойных артиллерийских систем, прикрываясь АЭС. Обращаем внимание, что тяжелых вооружений ни на территории станции, ни в прилегающих к ней районах у российских войск нет. Там находятся только подразделения охраны», — подчеркивает Минобороны РФ.

Ранее «Эксперт» писал о том, что в Энергодаре задержали двух наводчиков артиллерии ВСУ, работавших на Запорожской АЭС. По словам члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, задержанным должны предъявить обвинение в международном терроризме. За совершение этого преступления им грозит от десяти лет тюрьмы до пожизненного срока, отметил он.

Антониу Гутерриш приехал во Львов накануне, 17 августа, для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Турции Реджепом Эрдоганом. Визит генсека ООН на Украину будет продолжаться и завтра, 19 августа.