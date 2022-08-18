Рубль готовится к наступлению

Вчера в последние полчаса торгов наблюдался повышенный спрос на доллар. Очень часто это говорит об оставшемся неудовлетворенном спросе и грозит продолжением наметившегося тренда на следующий день. Однако четверг рубль начал с роста, пусть и небольшого. Это говорит о том, что спекулянты сейчас не готовы активно играть на ослабление курса рубля, а крупных покупателей долларов и евро на бирже нет.

На следующей неделе бизнесу придется исполнить свои обязательства перед государством в части уплаты налогов. В преддверии этого экспортеры могут начать увеличивать продажу валюты уже сегодня.

Так что курс рубля с большой вероятностью будет пытаться выйти вниз из узкого боковика 60-61 руб. за доллар, в котором он живет с начала августа. Как только отметка 60 руб за доллар будет уверенно пройдена, к движению присоединятся спекулянты, что еще больше усилит позиции рубля.

Однако не стоит рассчитывать на сильное укрепление «россиянина», пик этого года в 50 руб за доллар мы вряд ли увидим. Более того, после окончания периода уплаты налогов стоит ждать ослабления рубля из-за снизившихся в последнее время цен на нефть и металлы. Компенсировать снижение доходов бюджета от экспорта можно только за счет девальвации рубля, и власти будут способствовать этому процессу.

При таких вводных под давлением могут остаться акции «Газпрома». Пока не введено новое бюджетное правило, «Газпром» может продолжать четко следовать буквам контрактов на обслуживание турбин для «Северного потока» и не увеличивать прокачку газа в Европу. Тем самым компания будет недополучать прибыль, но, с другой стороны, уменьшение выручки «Газпрома» будет сильным слабительным средством для рубля. С точки зрения необходимости ослабления российской валюты, нет принципиальной разницы между искусственной конвертацией «лишних» долларов в «дружественные валюты» и уменьшением притока долларов и евро в страну.

Но сегодня за первый час торгов акции газовой монополии выросли на 0,5%. Похоже, что спекулянты решили зафиксировать часть прибыли, заработанной вчера на снижении акций компании.

Подрастают и тяжеловесные акции Сбербанка и «Роснефти», в совокупности с «Газпромом» удерживая Индекс Мосбиржи чуть выше уровня вчерашнего закрытия.

В целом же ситуация на рынке акций пока неопределенная. «Быков» поддерживает продолжающийся приток средств, полученных от окончания сроков банковских депозитов, открытых весной под ставку около 20% годовых. Часть высвобожденных средств идет на покупку акций.

Однако каких-то драйверов для роста всего рынка нет, трейдеры ищут либо точечные идеи, либо присоединяются к наметившимся движениям в отдельных бумагах. Так, сегодня продолжился подъем акций Института стволовых клеток человека, которые вчера без каких-либо поводов взлетели более чем на 14%.

В числе лидеров роста и акции «Мечела», которые начали откупать после сильной вчерашней просадки. Сегодня от компании ждут операционных результатов за первое полугодие. Но стоит помнить, что у компании очень большая долговая нагрузка.

В «красной» зоне торгуется много ритейлеров и бумаг эмитентов «новой экономики». По ним идет закономерная коррекция, которая не обещает продлиться долго.

Дальнейший ход торгов во многом будет зависеть от динамики нефти. Пока она показывает желание отскочить вверх от уровня технической поддержки $92-93 за баррель.