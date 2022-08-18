СМИ сообщают, что Эрдоган во Львове предложит Зеленскому встречу с Путиным

В ходе визита во Львов президент Турции Реджеп Эрдоган предложит своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN Turk, Москва и Киев могут провести встречу для формирования дорожной карты по выходу из кризиса на Украине. Отмечается, что Зеленский, предположительно, предлагал Путину провести двусторонний саммит на высшем уровне.

При этом телеканал подчёркивает, что уже сейчас наблюдается, что «Москва стала смягчать свою жесткую позицию».

Журналисты CNN Turk также сообщили, что вероятность встречи России и Украины на высшем уровне действительно существует, а визит Эрдогана во Львов может этому заметно поспособствовать.

Напомним, во Львове, куда также прилетел генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, состоится трёхсторонний саммит с участием Зеленского, Эрдогана и Гутерриша.

Как ранее писал «Эксперт», официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию Financial Times, согласно которой президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к мирным переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

«Все эти заявления нужно тщательно перепроверять, выверять», — отметила она.

В свою очередь глава министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что для встречи Путина с Зеленским необходимо возобновить переговорный процесс между странами.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, встреча Путина и Зеленского может состояться только в том случае, если ее целью станет подписание финального соглашения по итогам переговоров.

«Зеленский хочет встречи ради встречи. У него семь пятниц на неделе... Исходим из того, что сначала нужно, чтобы переговорные команды возобновили работу», – отметил глава МИД.

Напомним, последние очные переговоры делегаций Москвы и Киева состоялись в Стамбуле 29 марта. Российскую делегацию на переговорах, как и на предыдущих раундах, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский.

Первые переговоры делегаций прошли 28 февраля в Гомельской области Беларуси. Затем представители Москвы и Киева встречались 3 марта в Беловежской пуще, а 7 марта – в Брестской области.

