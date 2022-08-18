Дошедший до Москвы дым от пожаров под Рязанью продержится в столице не менее двух суток

Запах и дым от лесных пожаров в Рязанской области, которые накануне принес в Москву восточный ветер, добрались еще до нескольких округов и достиг центра столицы.

Утром 18 августа смог накрыл северные и центральные районы города. Ранее на дымку и запах жаловались жители востока, юга и запада Москвы.

По прогнозам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, смог в столице будет оставаться в течение ближайших двух суток. В своем Telegram-канале метеоролог опубликовал кадры, на которых видно, как дым от пожаров окутывает Новую Москву. «В воздухе ощущается едкий запах гари, ухудшена видимость. Юго-восточный ветер, несущий из Рязанской области частицы горения, в ближайшие 36-48 часов сохранится», — написал Тишковец.

Площадь возгорания леса в Рязанской области по состоянию на утро четверга, 18 августа, составляет 181 га, сообщил врио губернатора региона Павел Малков. Накануне вечером сообщалось о 84,8 га.

При этом пожарные смогли сократить число действующих очагов с пяти до трех, отметил чиновник. «В настоящее время сохраняется три очага, общая площадь возгорания составляет 181 га. На тушении задействовано более 300 человек и более 100 единиц техники. Значительная помощь оказана со стороны Правительства Москвы. Также прибыли дополнительные силы из Московской области. По-прежнему, самые значительные группировки сил расположены на подступах к поселку Деулино и поселку Голованово», — написал Малков написал в Telegram.

Он сообщил, что вечером в среду в регион прибыл еще один вертолет, на тушении по кромке пожара задействовали два Ка-32 и один Ми-26.

«Начинает работать Ил-76, задача — сделать три рейса в первой половине дня. Забор воды будет производиться на подготовленной площадке в Дягилево. В настоящее время пожар низовой, вчерашняя работа Ил-76 позволила сбить верховой пожар», — уточнил врио губернатора.

Он отметил, что осадков в регионе не ожидается, кроме того, сохранится серьезная ветровая нагрузка.

В связи со смогом в Москве Роспотребнадзор посоветовал использовать на улице маски. Рекомендуется временно ограничить пребывание детей на игровых площадках, регулярно проводить влажную уборку, пить минеральную воду и зеленый чай, а при появлении одышки, кашля или бессонницы обратиться к врачу. Ситуация с состоянием воздуха в Москве остается на контроле ведомства.