Страница «ВКонтакте» покинувшей РФ сети Starbucks сменила название на Stars Coffee

Сообщество бывшей сети кофеен Starbucks в социальной сети «ВКонтакте» стало назваться Stars Coffee.

«Bucks ушел, звезды остались», — гласит слоган, размещенный под новым названием.

В настоящий момент сеть кофеен, принадлежавшая покинувшей Россию компании Starbucks, готовится к открытию. Вывеска точки на Новом Арбате сменилась на Stars Coffee, передает ТАСС.

Ранее «Эксперт» писал, что в Роспатент поступили заявки на регистрацию нового названия бывшей сети Starbucks в России. В качестве потенциальных названий новой сети фигурировали Stars Pinskiy Coffee, Stars Kanokov Coffee и Stars Coffee.

В начале марта сеть Starbucks сообщила, что временно приостанавливает на территории РФ всю деловую активность. В мае компания заявила о решении уйти с российского рынка.

В середине прошлого месяца стало известно, что предприниматель Антон Пинский, музыкант Тимати (Тимур Юнусов) и холдинговая компания «Синдика» сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова приобретают российский бизнес Starbucks. Как пояснил президент «Синдики» Олег Эскиндаров, партнеры купят права аренды и оборудование, но не товарные знаки. В начале августа сообщалось, что новое название сети кофеен сделают максимально похожим на прежнее. Все сотрудники американской компании в России — это примерно 2 тыс. человек — сохранят рабочие места.