Таможенники пресекли контрабандный вывоз из России десятков золотых слитков

В аэропорту Внуково сотрудники таможенной службы задержали шестерых курьеров, попытавшихся незаконно вывезти в ОАЭ 225 килограммов золота стоимостью 800 млн рублей. По этому поводу возбуждено уголовное дело, злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы, сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС).

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По данным российских таможенников, чтобы вывезти 45 слитков контрабандисты разделились на две группы. Участники первой вместе с золотом зарегистрировались на рейс в Ереван. Так как Армения входит в состав ЕАЭС, то таможенный контроль пассажиров не проводился. Вторая же группа направлялась в Дубай. Под видом туристов они прошли через зону таможенного контроля с пустой ручной кладью.

«После всех проверок сообщники встретились в нейтральной зоне аэропорта, обменялись сумками и сели в самолет. В этот момент их задержали таможенники», — рассказали в ФТС.

В связи с этим возбуждено четыре уголовных дела о контрабанде по ст. 226.1 УК РФ.

