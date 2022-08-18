Центробанк разъяснил, что делать с долларами, хранящимися в банке

Доллары больше не являются таким надежным способом сбережений, как считалось ранее, и тем, кому важно держать средства в валютах стран, которые ввели санкции против РФ, стоит подумать об открытии счета за рубежом, считают специалисты образовательного проекта Банка России «Финансовая культура». Их советы опубликованы в официальном Telegram-канале ЦБ.

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За право хранить доллары в банке клиенты теперь должны платить комиссию, поскольку «для российских банков из-за санкций практически невозможно нигде разместить эти деньги, а банк должен зарабатывать на размещенных средствах», пояснили в ЦБ. Чтобы избежать убытков, регулятор советует открыть счет либо в валюте страны, которая не ввела санкции против РФ, либо в рублях.

Можно также перевести деньги в валюте со счета в одном российском банке на свой счет в другом российском банке, однако комиссия за этот перевод будет очень высокой, предупредили в ЦБ. Более того, перевод валюты в банк, в котором нет комиссии за обслуживание валютного счета, проблему не решит, так как «постепенно условия ужесточатся и будут примерно похожими у всех банков».

Регулятор сообщил, что перевод валюты на свой счет или счет другого человека в банке другой страны сейчас доступен во всех банках, которые не находятся под жесткими санкциями. Перевести можно 1 млн долларов в месяц (или эквивалент в другой валюте). В ЦБ также напомнили, что снять средства (не более $10 тыс.) со своего валютного счета можно только, если они были размещены в банке до 9 марта. Регулятор заверил, что валюту сейчас можно и купить в кассе банка за рубли, однако не все банки могут предлагать большие суммы.

«После введения санкций средства в долларах внутри России больше не являются таким надежным способом сбережений, которым многие их считали. Санкции могут ужесточаться, и ни банки, ни ЦБ не смогут на это повлиять. Если для вас по каким-то причинам важно держать часть средств именно в валютах стран, которые ввели санкции (например, у вас там есть постоянные расходы), то стоит изучить возможность открытия счета за рубежом. Если для вас важно хранить деньги в России, то лучше использовать те валюты и инструменты, которые не могут попасть под санкции и быть заблокированы», — резюмировали специалисты Центробанка.

