Уходящему мэру Краснодара прочат очень важный пост

В пресс-службе администрации Краснодара в ответ на вопрос «Эксперта» оказались лаконичны: «Мы не комментируем такие инфоповоды», — сообщил ее сотрудник. Но для политологов причины оставления Андреем Алексеенко своего нынешнего поста мэра города Краснодара, похоже, уже не являются секретом. Эти причины в данном случае обусловлены целями.

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Одно из вероятных будущих мест работы Андрея Алексеенко — работа на освобождённых в ходе специальной военной операции территориях Украины. «У меня нет никакого инсайда, но есть якобы версия о том, что (Алексеенко) поедет возглавлять Харьковскую область», — комментирует отставку Алексеенко Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». «На мой взгляд, это звучит правдоподобно, но как на самом деле — не могу сказать. Нужно официальное подтверждение», — резюмировал эксперт.

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Владимир Лукушин, сотрудник Центра политических исследований Финансового Университета при Правительстве РФ, согласен с этим прогнозом. «Насколько я понимаю, вероятность назначения туда достаточно высокая. Спикеры у этой информации, как всегда, показательные — [Владимир] Соловьёв, прежде всего, но и не только», — сообщил политаналитик.

Сопредседатель регионального отделения Всемирного русского народного собора (ВРНС) в Краснодарском крае Никита Изюмов также связывает отставку Алексеенко с возможным будущим управлением на освобождённых территориях Украины. «Считаю, что это правильно, что опытные российские управленцы отправляются на освобождённые территории налаживать мирную жизнь и ускорять интеграцию городов и областей Новороссии и Малороссии в Россию», — сказал Изюмов.

Отметим, что Краснодар взял шефство над Купянском — крупнейшим городом на освобождённой части территории Харьковской области. Учитывая прошлый опыт работы Алексеенко на должности вице-губернатора Краснодарского края в 2017-2021 годах, когда он курировал вопросы ЖКХ и строительства, можно предположить профиль его вероятной новой работы.

«Актуальность решения данного пула проблем на освобождённых территориях со временем будет только возрастать. В связи с этим кандидатура Алексеенко представляется крайне удачной с учетом опыта, связей и возможностей чиновника в указанных сферах», — полагает Владимир Лукушин.

О возможности назначения Андрея Алексеенко главой правительства Харьковской области (де-факто — ее освобожденной части) пишет и «Коммерсант». Издание ссылается при этом, в частности, на неофициальные источники в администрации президента РФ.

Напомним, Андрей Алексеенко возглавил Краснодар в октябре 2021 года, придя на этот пост с должности первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края. Владимир Лукушин отмечает, что такой переход можно было оценить, как понижение.

Ранее он работал в администрации Краснодара, с 2007 по 2010 год занимая должность главы отдела координации, экономического развития и внешних связей, а потом в администрациях Туапсинского и Ейского (в качестве и. о. главы) района Краснодарского края.

Евгений Минченко в связи с сегодняшним событием так характеризует кадровую ситуацию в целом: «Сейчас тенденция такая, что отправляют управленцев из России работать на новых территориях. Понятно, что сегодня это один из карьерных лифтов, особенно для региональных управленцев», — говорит политолог.

А Владимир Лукушин прогнозирует перспективы политических процессов на освобождённых территориях Украины. «Центральным элементом могут стать референдумы различного формата, решающие задачи обеспечения волеизъявления местного населения, легитимизации властей и решения дальнейшей судьбы данных территорий», — отмечает исследователь.