В МЧС оценили вероятность повторения в Москве смога 2010 года

В Управлении МЧС РФ по Московской области оценили вероятность угрозы повторения в регионе смога 2010 года.

Как утверждают в ведомстве, ситуация с природными пожарами находится под контролем и вероятность того, что ситуация будет аналогичной тому, что было 12 лет назад крайне мала, передаёт агентство «Интерфакс».

При этом в пресс-службе МЧС подчеркнули, что в Подмосковье сейчас фиксируются лишь единичные очаги природных пожаров, но их ликвидируют в тот же день.

«Торфяники затоплены, угрозы торфяных пожаров нет», – подчеркнули в ведомстве.

Между тем, в пресс-службе центрального аппарата МЧС РФ предупредили, что чрезвычайная пожарная опасность самого высокого, пятого класса, прогнозируется с 19 по 22 августа в Московской области. Это значит, что велика вероятность возгорания травы, торфяников и лесных массивов, а также легковоспламеняющихся материалов.

В этой связи в главном регионального Управлении МЧС начал функционировать штаб по контролю за пожароопасной обстановкой.

Как ранее писал «Эксперт», запах и дым от лесных пожаров в Рязанской области, которые накануне принёс в Москву восточный ветер, добрались ещё до нескольких округов и достигли центра российской столицы. До этого на дымку и запах жаловались жители востока, юга и запада Москвы.

По прогнозам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, смог в городе и области будет оставаться в течение ближайших двух суток. Метеоролог при этом в соцсетях опубликовал кадры, на которых видно, как дым от пожаров окутывает и Новую Москву.

«В воздухе ощущается едкий запах гари, ухудшена видимость. Юго-восточный ветер, несущий из Рязанской области частицы горения, в ближайшие 36-48 часов сохранится», – написал специалист.

Напомним, площадь возгорания леса в Рязанской области по состоянию на утро четверга, 18 августа, составляла 181 га. Накануне вечером сообщалось о 84,8 га. При этом пожарные смогли сократить число действующих очагов с пяти до трёх, отметил чиновник.

На тушении задействовано более 300 человек и более 100 единиц техники. Значительная помощь оказана со стороны правительства Москвы. Также прибыли дополнительные силы из Московской области. По-прежнему, самые значительные группировки сил расположены на подступах к поселку Деулино и посёлку Голованово.

