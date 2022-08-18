В Польше снизилось потребление газа из-за резкого роста цен на него

Резкий рост стоимости природного газа снизил его потребление в Польше на 7%. Об этом рассказал журналистам заместитель председателя правления нефтегазового концерна PGNiG Пшемыслав Вацлавский.

«Во втором полугодии мы столкнулись с небывалым до сих пор ростом цен газа, что очень сильно изменило ситуацию на мировом рынке «голубого топлива», – подчеркнул он. – Продажа газа в Польше снизилась на 7%».

При этом Вацлавский поясни, что на это повлияла как погода теплее обычного, так и снижение спроса из-за возросшей цены. Кроме того, заместитель председателя правления нефтегазового концерна PGNiG уточнил, что на товарной бирже во втором полугодии текущего года средний рост цены на природный газ составил 244%, передаёт РИА Новости.

Ранее «Эксперт» писал, что в скором времени Польша столкнется с серьёзной нехваткой газа. С таким предупреждением, в частности, выступил представитель неправительственной экологической организации Greenpeace Polska Марек Юзефяк.

В интервью программе Onet Rano он предположил, что «голубого топлива» Польше хватит максимум до декабря текущего года, после чего наступит дефицит на уровне 40%.

При этом Юзефяк отметил, что в настоящее время ситуация с газом складывается напряженная как в Польше, так и в целом по всей Европе. А восполнить запасы топлива будет непросто, так как за ним образовалась «длинная очередь».

«Мы несколько месяцев слышали заверения польского правительства, что нам хватит угля на зиму. Мы знаем, как это закончилось — аварийными закупками по всему миру и нехваткой. Так же и происходит с газом», – резюмировал Юзефяк, обвинив польское правительство в закладывании «мины» и добавив, что ситуация сильно накалена.

