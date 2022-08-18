Вице-мэр Ефимов: число пользователей инвестпортала Москвы достигло 8,8 млн человек

Количество пользователей инвестиционного портала Москвы с момента его запуска в 2014 году приблизилось к 8,8 млн человек, а число посещений сайта превысило 17 млн. Об этом сообщил 18 августа заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Инвестиционный портал Москвы стал полноценным офисом инвестора, где можно найти актуальную информацию о реализуемых в столице инвестпроектах, мерах поддержки промышленности, торгах по продаже и аренде городского имущества, налоговых режимах и льготах. В настоящее время количество посещений сайта превысило 17 млн, количество уникальных пользователей составляет почти 8,8 млн», — рассказал Владимир Ефимов. В том числе, в прошлом году на портале зафиксировали 2,95 млн визитов, за первую половину 2022-го – более 1 млн, добавил он.

На данный момент сайтом пользуются 76 тыс инвесторов, зарегистрировавших на нем свои кабинеты. В том числе, в 2021 году учетные записи создали 22 тыс. человек, а за минувшее полугодие — 11 тыс.

Зарегистрированные пользователи получают доступ к онлайн-сервисам, которые упрощают и делают более удобным ведение бизнеса в Москве. Так, через личный кабинет можно подать заявку на присвоение особого статуса (дающего право на налоговые и другие преференции), записаться на осмотр городской недвижимости, отправить на рассмотрение инвестпроек или вступить в городскую программу для девелоперов.

Получить доступ к этим сервисам могут также пользователи Mos.ID или городского портала поставщиков, без создания отдельного аккаунта. «Такая сквозная авторизация делает инвестпортал значимой частью столичной цифровой экосистемы для бизнеса и повышает доступность онлайн-инструментов для предпринимателей», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Инвестпортал также используется как оперативный канал для связи бизнеса с правительством Москвы. Инвесторы уточняют нюансы процедуры торгов, условия получения финансовой поддержки от властей, предлагают свои проекты к рассмотрению. «Всего на прямую линию поступило 15 тыс. обращений, в том числе в прошлом году – 3,9 тысяч, а в январе – июне этого — 1,4 тысячи», — отметил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. Кроме того, предприниматели могут направить предложения по улучшению инвестиционного климата в Москве.

Еще одна из функций портала, популярная у бизнесменов, — карта с объектами и инвестиционными проектами, которые реализуют в столице. Сегодня на нее нанесено около трех тысяч городских объектов, которые можно купить или арендовать через торги. Всего за минувшие полгода эту карту изучили 28 тыс. раз.

На сайте представлен и раздел для промышленников, в котором они могут выбрать площадки для размещения будущих предприятий, узнать о мерах поддержки бизнеса, ознакомиться с картой комплексного развития территорий. В январе-июне предприниматели пользовались этим разделом 7 тыс. раз.