Владислав Овчинский: В Москве расширят производство дозиметров

Московский производитель приборов радиационного контроля, научно-производственное предприятие (НПП) «Доза» в сентябре введет в эксплуатацию свое новое предприятие в Зеленограде. После переезда компания планирует существенно нарастить объёмы выпуска продукции, сообщил 17 августа руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Напомним, что строительство производственного комплекса общей площадью 13 тыс кв м ведётся с декабря 2020 года, на улице Академика Валиева в Зеленограде. В его составе производственный корпус площадью 10,6 тыс кв м и административное здание в 2,5 тыс «квадратов». Отметим, что в последнем также разместятся переговорные, комнаты отдыха, столовая, спортивный зал для научных сотрудников и конференц-зал.

«Московская промышленность постоянно растет и развивается. Предприятия расширяют свою деятельность, площадки, инвестируют средства в запуск и разработку новых видов изделий. Так, одно из столичных научно-производственных предприятий города до конца этого года переедет в новое производственное здание. Сейчас компания заканчивает отделочные работы и благоустройство территории. Ввод здания в эксплуатацию запланирован на сентябрь», — рассказал Владислав Овчинский. После переезда компания приступит к непрерывному циклу производства оборудования для радиационного контроля и медицинских приборов, добавил он.

С вводом в эксплуатацию нового комплекса площади компании увеличатся более чем в три раза по сравнению с теми, которые она занимает сейчас, рассказал коммерческий директор НПП «Доза» Алексей Андреев. «Количество рабочих мест многих отделов и подразделений вырастет в разы, будет произведена модернизация парка оборудования. Таким образом, переезд в новое здание позволит существенно нарастить количество научных исследований и разработок, производственные мощности и объемы продаж», — резюмировал он.