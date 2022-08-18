Владислав Овчинский: Выпуск спортивного оружия удвоили в особой экономической зоне Москвы

Московский производитель оружия, компания SportWeapon Custom с начала года удвоила объемы выпуска спортивного оружия. Об этом сообщил 17 августа руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Московский производитель инновационного спортивного оружия за первую половину 2022 года увеличил объем производства своей продукции в два раза по сравнению с первым полугодием прошлого года. Сейчас предприятие выпускает более 1000 спортивных пистолетов в год», — рассказал Владислав Овчинский.

По его оценке, среди причин этого роста — расширение географии поставок и растущий спрос, связанный с развитием стрелковых видов спорта. Активному развитию технологических производств способствует и удобство площадки особой экономической зоны (ОЭЗ), где и расположено предприятие.

Компания «Спорт Виапон Кастом» (SportWeapon Custom) в ОЭЗ Москвы проектирует и выпускает инновационные оружейные системы и патроны, исследует и разрабатывает новые решения и образцы комплектующих для оружейного тюнинга. В ее ассортименте — пистолеты и карабины собственной разработки для разных классов соревнований по практической стрельбе.

«Компания расширила линейку продукции еще на три новых вида оружия собственной разработки, что способствует импортозамещению в этой сфере. Эти разработки — спортивные карабины — уже испытывают и сертифицируют, до конца года они могут уйти в серийное производство», —рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев.

В этом году на продукцию предприятия вырос спрос внутри страны. Компания планирует развивать экспортный потенциал и расширять поставки в страны СНГ и Азии, сообщил ее коммерческий директор Дмитрий Алексеев.