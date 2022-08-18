Власти Германии снизили НДС на потребление газа до 7%

Правительство ФРГ приняло решение временно снизить НДС на потребление газа с 19% до 7%.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает ТАСС.

«Сегодня федеральное правительство решило временно снизить НДС на газ до 7%», — заявил Шольц, уточнив, что пониженная ставка «будет действовать до тех пор, пока будет взиматься сбор за закупку газа, то есть до 31 марта 2024 года».

Как ранее писал «Эксперт», согласно признанию главы немецкого Федерального сетевого агентства Клауса Мюллера, газовых запасов Германии хватит предстоящей зимой максимум на 2-2,5 месяца; при этом цены на газ продолжают расти. В этих условиях Берлин решил с 1 октября ввести для всех потребителей газовый сбор. Официально окончательный размер дополнительной оплаты газа еще не определен. Компания Trading Hub Europe, объединяющая европейских газовых операторов, уже сообщила, что сбор за газ, который должны платить частные домохозяйства и компании в Германии с середины осени, составит 2,4 евроцента за киловатт/час. Однако пока не ясно, добавит ли немецкое правительство к этому уплату НДС. Для частичной компенсации дополнительно возрастающих расходов домохозяйств на топливо обещан ряд льгот.

На фоне обострения ситуации на Украине Ассоциация промышленной энергетики и электроэнергетики (VIK) ФРГ еще в мае призвала использовать все альтернативы газу в производстве электроэнергии. В VIK указали на то, что существует настоятельная необходимость немедленного сокращения потребления «голубого топлива». В организации предложили отсрочить отказ от каменного угля, продолжить эксплуатацию всех электростанций, не работающих на газе, которые сейчас находятся в резерве, а также перенести сроки закрытия буроугольных электростанций на конец 2024 года. До этого времени, согласно заявлениям правительства ФРГ, планируется положить конец зависимости от поставок российского «голубого топлива».