Юань почти догнал доллар

С самого утра российская валюта начала укрепляться, и уже в полдень сумела сверху вниз пробить важную отметку 60 руб за доллар. Этому движению способствовало прежде всего ожидание увеличения продаж валюты экспортерами, которым на следующе неделе понадобятся рубли для уплаты налогов в бюджет.

Сыграл свою роль и технический фактор. В начале недели пара доллар-рубль неудачно попыталась выйти вверх из коридора 60-61 руб. за доллар, в котором торговалась со 2 августа. Поскольку «медведи» не смогли ослабить рубль, инициатива перешла к «быкам», которые сегодня провели успешную атаку и взяли важный уровень.

Если завтра рынок не получит негативных новостей, рубль имеет отличные шансы продолжить рост, сильной преградой для которого станет район чуть ниже 55 руб. за доллар.

При этом стоит отметить такой факт, как умеренное снижение оборота торгов парой доллар-рубль и значительный рост объемов в паре юань-рубль. Объем торгов юанем сегодня составил почти 90% от оборота доллара, чего ранее никогда не бывало.

Возможно, это связано с тем, что российские экспортеры переориентировались на поставки своей продукции в азиатский регион, и теперь для получения необходимых для налоговых выплат рублей продают большие объемы юаней. Рубль же растет к доллару через кросс-курс доллар-юань.

Рост курса рубля всегда негативен для акций экспортеров, поскольку снижает рублевую выручку эмитентов. Именно укрепление рубля сегодня помешало уверенно подрасти российскому рынку акций: прирост Индекса Мосбиржи составил всего четверть процента.

Но результат мог бы быть значительно худшим, если бы не подросшая более чем на 2% нефть. Пока большинство аналитиков не ждет, что котировки «черного золота» вернутся выше $100 за баррель.

Впрочем, настроения на нефтяном рынке меняются быстро. Не исключено, что скоро трейдеры начнут отыгрывать наступление срока введения ограничений Европы в отношении российской нефти. Это грозит сокращением добычи в РФ примерно до 2 млн баррелей в сутки, что спровоцирует дефицит нефти, который не смогут компенсировать даже поставки дополнительных 1 млн баррелей из Ирана в случае заключения с этой страной «ядерной сделки».

Сегодняшний же рост цен нефти вылился в подъем капитализации «Роснефти» на 0,7%, а «Лукойла» — на треть процента.

Лучшими были акции «Ренессанс Страхования», взлетевшие на 16,5%. Бумага малоликвидна, поэтому такие задерги котировок могут достигаться небольшими деньгами. С фундаментальной точки зрения, в отношении страховых компаний следует принимать во внимание сокращение реальных доходов населения и рост издержек страховщиков. С другой стороны, закрытость этого рынка и сверхвысокие тарифы по ряду видов страхования будут поддерживать рентабельность страховщиков на немыслимых для остальных видов бизнеса уровне.

В числе лидеров роста были и более ликвидные акции «Мечела», который сегодня опубликовал довольно неплохой операционный отчет. Так, добыча угля и производство стали в первом полугодии выросли на 7%. Акции компании перспективны на среднесрочный период в ожидании дальнейшего роста стоимости угля из-за энергетического кризиса в Европе.

Акции большинства других металлургов сегодня подешевели, опять-таки во многом благодаря росту курса рубля.

В целом же ситуация на рынке акций остается неопределенной: возможен как его небольшой рост, так и умеренное снижение.