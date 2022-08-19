Акции дня: бумаги «Фосагро» продолжают рост вторую сессию подряд

В плюсе торговались акции производителя удобрений компании «Фосагро». За торги на Мосбирже в пятницу, 19 августа бумаги подорожали на +2,42% до 8075 рублей за штуку.

Толчок к росту акций дала отчетность компании. В четверг «Фосагро» раскрыла сильную отчетность за первое полугодие по МСФО. Так, выручка выросла в 1,9 раза до 336,5 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась в 2,7 раза до 129 млрд рублей. Производство минеральных удобрений выросло на 5,2% год к году и превысило 5,3 млн тонн, а продажи поднялись на 10,2% и составили почти 5,7 млн тонн.

Также совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за четвертый квартал 2021 года в размере 390 рублей за акцию и за первое полугодие 2022 года также в размере 390 рублей за бумагу. Таким образом дивидендная доходность на пятницу составила 9,7%. «Дивы» планируют утвердить на собрании акционеров 21 сентября, а реестр предположительно закроют 3 октября.

«Несмотря на то, что второе полугодие, скорее всего, будет хуже из-за более высокого курса рубля и коррекции цен на удобрения, в опубликованных результатах есть потенциал для роста годовых прогнозов по чистой прибыли. В текущих условиях был риск, что дивиденды могут быть снова отложены. Поэтому данным решением СД компания подтвердила статус одной из самых привлекательных дивидендных историй на российском фондовом рынке», - считают аналитики SberCIB IR.

Индекс Мосбиржи к концу вырос на +0,04% до 2195,16 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,71% до 1170,57 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:30 мск составила 96,73 долларов за баррель (+0,14%). Российская валюта укреплялась – 59,1 руб. за доллар.