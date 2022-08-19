Антироссийские санкции начинают работать на благо российских инвесторов

Несколько последних месяцев аналитики оценивали акции российского металлургического комплекса как одни из самых слабых на российском фондовом рынке. Связано это было с тем, что многие отечественные металлурги лишились возможности экспорта своей продукции в Европу. Кроме того, на сбыте продукции сильно сказались логистические проблемы.

Не исключено, что затянувшаяся фаза падения бумаг металлургических компаний подошла к концу. Причина этого кроется в растущем дефиците металлов и угрозе остановки европейских сталелитейных и алюминиевых производств, рентабельность которых рухнула из-за взлетевших цен на электроэнергию. Дефицит же электричества вызван как очевидными просчетами европейского руководства, сделавшего ставку на «зеленую энергетику», так и введенными антироссийскими санкциями.

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Так, сегодня Financial Times выпустила оптимистичную для российских инвесторов статью, где рассуждает о том, что все больше и больше европейских металлургов находятся под угрозой закрытия. Проблема может резко обострится с приходом холодов, когда власти Старого Света будут просто отключать промышленных потребителей от сети из-за нехватки электроэнергии. В любом случае, европейские сталевары и тем более производители алюминия уже не могут конкурировать с Китаем, не говоря уж про Россию, где цены на электроэнергию не меняются в зависимости от роста мировых цен на топливо.

Некоторые аналитики считают, что для поддержания машино- и авиастроения Европа будет вынуждена увеличить закупки металла у Китая. Поднебесная, в свою очередь, заместит свой выбывающий металл российским. Проблема в этой схеме кроется лишь в ограниченности пропускной способности логистических маршрутов в Китай.

Эта обнадеживающая картина привела сегодня к осторожной покупке акций многих «металлических» акций, несмотря на то, что Индекс Мосбиржи закрыл день без изменений, а рубль весомо укрепился.

Так, сегодня в числе лидеров роста рынка были акции ММК (+2,2%) и «Норильского Никеля» (+1,1%). За неделю эти бумаги подорожали, соответственно, на 3,6% и 3,4%. Чуть хуже результаты у «Северстали»: +0,6% сегодня и +0,5% за неделю. Пока в этот тренд не вписывается лишь Новолипецкий меткомбинат, акции которого сегодня подешевели на 0,3%, а за неделю снизились почти на 2%.

Позитивна ситуация и для российских производителей удобрений, которые получают необходимый для выпуска продукции газ по ценам, несравнимым с его стоимостью за рубежом. Кроме того, эти компании не находятся ни под прямыми западными санкциями, ни под косвенными, в том числе выражающимися в попытках транспортной блокады многих российских грузов.

Сегодня акции «Фосагро» также были в списке лучших, подорожав на 2,4%. За неделю бумага подросла на 9%, чему немало способствовала рекомендация совета директоров компании выплатить полугодовые дивиденды.

В целом же за пятницу Индекс Мосбиржи практически не изменился, а за прошедшую пятидневку вырос на 2,2%.

Среди высоколиквидных акций худший результат показал «Магнит». Сегодня компания опубликовала неплохую отчетность, зафиксировавшую рост выручки на 38%, а среднего чека на 13%. Однако по итогам дня бумага упала на 2% из-за коррекции «по факту» состоявшегося события и отказа выплачивать дивиденды.

В общем ситуация по Индексу Мосбиржи неопределенная. Многое на следующей неделе будет зависеть от динамики нефти, которая сегодня стоит около $97 за баррель. Возможен как умеренный рост рынка, так и коррекция.

Более прогнозируемы перспективы рубля. Сегодня российская валюта выросла к доллару на 0,7%, завершив неделю на отметке 59,1 руб за доллар. В первой половине следующей недели рубль получит поддержку от увеличенной продажи валюты экспортерами, которым нужно будет уплачивать налоги в бюджет.

Технический анализ также говорит в пользу роста «россиянина». Пара доллар-рубль уверенно закрепилась ниже канала 60-61, в котором она провела больше половины августа. Теперь целью роста курса российской валюты выступает район 55 руб. за доллар.