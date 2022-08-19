Базовая 4G-станция российского производства появится в ближайшие два-три года

Базовая станция для сетей 4G российского производства будет готова в течение двух-трех лет, сообщил на форуме «Цифровая эволюция» замглавы Минцифры Дмитрий Ким.

«Понятно, что в текущих условиях есть временные сложности с поставками оборудования. Мы жили достаточно долго в условиях, когда телекоммуникационное оборудование в основе своей закупалось. Поэтому сейчас мы на федеральном уровне, прежде всего, создаем для всех российских разработчиков правильные стимулы. Думаю, в течение двух-трехлетней перспективы, в среднесрочной такой, у нас появится первая отечественная базовая станция 4G, которую мы сейчас активно различными мерами стимулируем», — цитирует чиновника «Интерфакс».

По словам Кима, Минцифры на год выдало операторам мораторий на покрытие автомобильных дорог связью. «Потому что нам сейчас крайне важно сосредоточиться и удержать качество связи в городах, населенных пунктах», — подчеркнул замминистра. Он заверил, что ведомство вернется к этой программе, как только появится первая отечественная базовая станция.

До начала спецоперации на Украине российская телеком-индустрия развивалась довольно устойчиво. По данным аналитического агентства «ТМТ Консалтинг», последние годы рынок телекоммуникационных услуг в РФ рос стабильными темпами: по итогам 2021 года он достиг 1,804 трлн рублей, это на 3,2% больше, чем в 2020 году, и на 13% больше, чем пять лет назад. Локомотив телеком-отрасли — услуги мобильной связи, на которую приходится порядка 60% всего рынка; далее идут сервисы проводного доступа в интернет, платного ТВ, фиксированной телефонии. По итогам прошлого года число активных сим-карт в России достигло 259 млн — это на 78% больше, чем все население страны. По данным Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), ежегодные продажи телекоммуникационного оборудования в России составляют порядка 4 млрд долларов; 80% этой техники поставляли в Россию иностранные компании.

В феврале 2021 года корпорация «Ростех» показала первую отечественную базовую станцию 4G — модель R45F (поддерживает сети LTE и LTE-A), которую представила входящая в концерн компания «Глобалинформсервис». Было объявлено, что строительство сетей пятого поколения (5G), на которые в ближайшем будущем планирует перейти вся мировая телеком-индустрия, в России также будет строиться исключительно на российском оборудовании.