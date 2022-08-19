Бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко стал премьером Харьковской области

Андрей Алексеенко ушел с поста мэра Краснодара. Депутаты городской думы досрочно прекратили его полномочия, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как пишет ТАСС, теперь уже бывший градоначальник возглавил совет министров, созданный в контролируемой войсками РФ части Харьковской области Украины. Об этом говорится в соответствующем указе главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталия Ганчева, передает агентство.

Уточняется, что Алексеенко будет также занимать должность первого заместителя главы ВГА региона.

В четверг, 18 августа, Андрей Алексеенко подал заявление об отставке с поста мэра по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

О том, что одним из вероятных будущих мест работы Алексеенко станет деятельность на освобожденных в ходе специальной военной операции территориях Украины, «Эксперт» писал накануне; аналогичные прогнозы сделали ряд российских журналистов и политологов.

Напомним, Краснодар взял шефство над Купянском — крупнейшим городом на освобожденной части территории Харьковской области.

Алексеенко в 2017-2021 годах занимал должность вице-губернатора Краснодарского края, он курировал вопросы ЖКХ и строительства. На посту мэра Краснодара чиновник работал с осени прошлого года.

Андрей Алексеенко родился 23 апреля 1978 года в станице Новопокровской, он окончил КубГАУ по специальностям «Промышленное и гражданское строительство» и «Финансы и кредит». До 2010 года занимал должность начальника отдела в департаменте экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации Краснодара. Работал заместителем главы Туапсинского района, и.о. руководителя Ейского района. С октября 2015 года занимал должность вице-губернатора Кубани, с сентября 2017 года — первого замглавы региона.