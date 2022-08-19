Бывшие партнеры российского подразделения McKinsey создали новую консалтинговую компанию

Партнеры бывшего офиса компании McKinsey в РФ основали компанию «Яков и партнеры», которая также будет предоставлять консалтинговые услуги на рынке.

Об этом пишет «Интерфакс».

«Партнеры бывшего российского подразделения McKinsey объявили о смене названия. "Яков и партнеры" объединяет более 15 партнеров — выходцев из компаний "большой тройки"», — цитирует агентство сообщение компании.

Уточняется, что ранее другие участники «большой тройки» аудиторов также сменили названия, продолжив при этом работу. Так, компания PwC в России теперь называется «Технологии доверия», а российские сотрудники Ernst&Young работают под брендом Б1.

На первом этапе компания «Яков и партнеры» будет фокусироваться на проектах в технологическом секторе, сфере банковских услуг, сельского хозяйства, розничной торговли и в добывающих отраслях, указывается в пресс-релизе.

Отмечается, что по состоянию на август текущего года в компании работают свыше 180 человек.

Компания располагает собственной мировой экспертной сетью и планирует активно расширяться через взаимодействия с компаниями СНГ и стран БРИКС, передает агентство.

Полноценный запуск бренда, включая обновленный сайт, соцсети и брендинг, будет происходить в несколько этапов и должен завершиться до конца года.

Основанная в 1926 году McKinsey & Company — международная консалтинговая компания, занимающаяся решением задач в области стратегического управления; сотрудничает с крупнейшими мировыми компаниями, госучреждениями и НКО. В мае 2022 года McKinsey продала российскую дочернюю структуру «Мак-Кинзи и компания Сиайэс» ее менеджменту. Самая крупная доля (33% акций) перешла ее гендиректору Якову Сергиенко.