Чистая прибыль Xiaomi во втором квартале 2022 года снизилась почти в шесть раз

Китайская Xiaomi Corp. сообщила о почти шестикратном снижении чистой прибыли. Уточняется, что это произошло главным образом из-за резкого спада выручки по смартфонам.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила 1,39 млрд юаней ($204,8 млн) по сравнению с 8,27 млрд юаней ($1,2 млрд) годом ранее. Выручка корпорации уменьшилась на 20%, до 70,17 млрд юаней ($10,3 млрд), с 87,79 млрд юаней ($12,9 млрд).

Выручка от продаж смартфонов сократилась до 42,27 млрд юаней ($6,2 млрд) с 59,09 млрд юаней ($8,7 млрд), доналоговая прибыль — до 3,66 млрд юаней ($539 млн) с 6,99 млрд (около $1 млрд).

Мировые поставки смартфонов Xiaomi во втором квартале 2022 года поднялись на 1,5% в поквартальном выражении и составили 39,1 млн единиц.

По данным Canalys, компания является третьим крупнейшим поставщиком смартфонов в мире с долей рынка 12,6%, отмечает агентство.

Выручка в сегменте интернета-вещей (IoT) и бытовой электроники Xiaomi в прошлом квартале снизилась на 4,3%, до 19,8 млрд юаней ($2,9 млрд). Доходы от интернет-услуг сократились на 0,9%, до 6,97 млрд юаней (чуть более $1 млрд).

Ранее «Эксперт» писал, что в первом полугодии 2022 года поставки смартфонов в Россию сократились на 38% — до 9,9 млн штук с 16 млн в тот же период прошлого года. Параллельный импорт в июне составил 10,5% от всех ввезенных в РФ смартфонов.