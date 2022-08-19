Эрдоган заявил, что предложил Зеленскому организовать встречу с Путиным

Реджеп Эрдоган по возвращению из Львова рассказал, что во время переговоров с Владимиром Зеленским предложил президенту Украины провести в Турции встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам главы Турции, основной темой вчерашних переговоров был конфликт, который продолжается с февраля, передаёт РИА Новости.

«С господином Зеленским мы обсудили все аспекты наших двусторонних отношений, – отметил Эрдоган. – Я еще раз заявил, что наша солидарность и поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины будут продолжаться. Точно так же, как я сказал господину Путину во время своего визита в Сочи».

При этом он подчеркнул, что напомнил Зеленскому, что Анкара готова провести встречу между ним Путиным. Кроме того, по словам Эрдогана, во время трехстороннего саммита во Львове (Эрдоган, Зеленский и генсек ООН Антониу Гутерриш) обсуждались также шаги, которые необходимо предпринять для облегчения экспорта украинского зерна.

Помимо этого, турецкий лидер признался, что хотел бы обсудить с Путиным ситуацию на Запорожской атомной электростанции.

Как ранее писал «Эксперт», ещё накануне стало известно, что в ходе визита во Львов президент Турции Реджеп Эрдоган предложит своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

