Фаворский свет, благодать и вдохновение

Прочитав заголовок, в принципе, можно на этом остановиться. Так как всё, что я хотел сказать, уже заключается в самом заголовке. Но моё врожденное прибалтийское занудство не позволяет мне закончить на этом. И да простит меня читатель.

Меня всегда интересовало, как с самой глубокой древности человек постигал, окружающий его мир. Как выживал в этом хаосе ритмов, энергий, событий и явлений. Понятно, что есть инстинкты и передаваемые предками и окружением навыки, но как от выживания, основанного на условных и безусловных рефлексах, человек перешел к постижению мира осознанием, как от хаоса перешел к космосу, наверно самая большая загадка. Меня изумляют те мастера Египта, которые вычисляли параметры пирамид восхищает Пифагор - один из отцов геометрии. Достижения Древнего мира и античности совершенно невероятны. Но когда читаешь тексты, дошедшие до нас из тьмы тысячелетий, то видишь игру богов и трагедию героев. Но крупицы света все таки пробивались, ясность не угасала окончательно, а прокладывала себе путь от человека к человеку, от поколения к поколению. Античное мировоззрение было очень трагично в глубине своей, отсюда и идея катарсиса. В общем, куда ни посмотри - первородный грех царствовал. Человек падший, Адам, одержимый страстями, порабощенный материей и во власти рока. Но как мне кажется, именно греческие философы и их предтечи готовили почву для великого события в истории человечества — для явления Христа и для понимания значения этого явления.

Но в данный момент, мои рассуждения несколько о другом. Я размышляю об истине, о свете, который озаряет все вокруг, о том свете, который позволяет нам познавать и творить. И совершенно невозможно пройти мимо Истины о Свете той Благой Вести, которую принёс в мир людей Сын Божий. Именно этот свет воочию увидели Апостолы в момент Преображения Господня на горе Фавор. В первые века христианства шли ожесточенные споры среди богословов о сущности этого света, тварный он или нетварный. В целом, в православной традиции победила точка зрения Григория Паламы, которая провозгласила, что Фаворский свет нетварен. Русский философ А.Ф. Лосев так изложил это положение.

Свет Фаворский не есть ни сущность Божия, ни тварь, но энергия сущности. Энергия сущности нераздельна с сущностью и неслиянна с нею. Энергия сущности нетварна. Энергия сущности не вносит разделения в самую сущность и не нарушает её простоты. Имя «Божество» относится не только к сущности Божией, но и к энергии, то есть энергия Божия тоже есть сам Бог. В сущности Божией тварь не может участвовать, в энергии же — может.

Это можно постигать и переживать всю жизнь. Для меня же важно каждодневное, живое значение, не скажу знания этой истины, но хотя бы стремления к Свету, к Божьей Благодати.

Люди часто молятся и говорят, что Небеса глухи к их молитвам. Мне кажется, что они получают ответ — этот ответ любовь и вдохновение. Мы же, как говорится в Священном писании, «созданы по образу и подобию Божьему», потому мы способны и к познанию, и к творчеству. И тот Свет Благодати как раз и дает нам вдохновение и силы для этого. И если для многих критерием истины является личная сила, кураж или даже норма прибыли, то для меня критерием верного пути является вдохновение, которое неразрывно с тем Светом, увиденным апостолами на горе Фавор.

И наконец, маленькое замечание — видится, что само возникновение науки, связано с тем, что человек, освободившись от власти материи, стал способен вглядываться в сотворенный мир освященным взглядом и, постигая закономерности, получил возможность восхищаться хотя бы малой толикой понимания божественной гармонии и замысла Творца. Как старец Зосима из Братьев Карамазовых. Об остальном пусть рассуждают богословы, люди, которые гораздо более посвящены в суть вопроса. Мне же жить с тем, что я написал выше.

Господи помилуй!

