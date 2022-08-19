Фаворский свет, благодать и вдохновение

Прочитав заголовок, в принципе, можно на этом остановиться. Так как всё, что я хотел сказать, уже заключается в самом заголовке. Но моё врожденное прибалтийское занудство не позволяет мне закончить на этом. И да простит меня читатель.
Меня всегда интересовало, как с самой глубокой древности человек постигал, окружающий его мир. Как выживал в этом хаосе ритмов, энергий, событий и явлений. Понятно, что есть инстинкты и передаваемые предками и окружением навыки, но как от выживания, основанного на условных и безусловных рефлексах, человек перешел к постижению мира осознанием, как от хаоса перешел к космосу, наверно самая большая загадка. Меня изумляют те мастера Египта, которые вычисляли параметры пирамид восхищает Пифагор - один из отцов геометрии. Достижения Древнего мира и античности совершенно невероятны. Но когда читаешь тексты, дошедшие до нас из тьмы тысячелетий, то видишь игру богов и трагедию героев. Но крупицы света все таки пробивались, ясность не угасала окончательно, а прокладывала себе путь от человека к человеку, от поколения к поколению. Античное мировоззрение было очень трагично в глубине своей, отсюда и идея катарсиса. В общем, куда ни посмотри - первородный грех царствовал. Человек падший, Адам, одержимый страстями, порабощенный материей и во власти рока. Но как мне кажется, именно греческие философы и их предтечи готовили почву для великого события в истории человечества — для явления Христа и для понимания значения этого явления.
Но в данный момент, мои рассуждения несколько о другом. Я размышляю об истине, о свете, который озаряет все вокруг, о том свете, который позволяет нам познавать и творить. И совершенно невозможно пройти мимо Истины о Свете той Благой Вести, которую принёс в мир людей Сын Божий. Именно этот свет воочию увидели Апостолы в момент Преображения Господня на горе Фавор. В первые века христианства шли ожесточенные споры среди богословов о сущности этого света, тварный он или нетварный. В целом, в православной традиции победила точка зрения Григория Паламы, которая провозгласила, что Фаворский свет нетварен. Русский философ А.Ф. Лосев так изложил это положение.
- Свет Фаворский не есть ни сущность Божия, ни тварь, но энергия сущности.
- Энергия сущности нераздельна с сущностью и неслиянна с нею.
- Энергия сущности нетварна.
- Энергия сущности не вносит разделения в самую сущность и не нарушает её простоты.
- Имя «Божество» относится не только к сущности Божией, но и к энергии, то есть энергия Божия тоже есть сам Бог.
- В сущности Божией тварь не может участвовать, в энергии же — может.
Это можно постигать и переживать всю жизнь. Для меня же важно каждодневное, живое значение, не скажу знания этой истины, но хотя бы стремления к Свету, к Божьей Благодати.
Люди часто молятся и говорят, что Небеса глухи к их молитвам. Мне кажется, что они получают ответ — этот ответ любовь и вдохновение. Мы же, как говорится в Священном писании, «созданы по образу и подобию Божьему», потому мы способны и к познанию, и к творчеству. И тот Свет Благодати как раз и дает нам вдохновение и силы для этого. И если для многих критерием истины является личная сила, кураж или даже норма прибыли, то для меня критерием верного пути является вдохновение, которое неразрывно с тем Светом, увиденным апостолами на горе Фавор.
И наконец, маленькое замечание — видится, что само возникновение науки, связано с тем, что человек, освободившись от власти материи, стал способен вглядываться в сотворенный мир освященным взглядом и, постигая закономерности, получил возможность восхищаться хотя бы малой толикой понимания божественной гармонии и замысла Творца. Как старец Зосима из Братьев Карамазовых. Об остальном пусть рассуждают богословы, люди, которые гораздо более посвящены в суть вопроса. Мне же жить с тем, что я написал выше.
Господи помилуй!