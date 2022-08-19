ФосАгро: неизменный акцент на развитии внутреннего рынка

На треть в этом году намерена увеличить инвестиции в развитие ФосАгро, лидирующий поставщик минеральных удобрений на российский рынок. Результатом последовательной реализации инвестпрограммы станет дальнейший рост объемов производства агрохимической продукции ФосАгро по итогам 2022 года на 3-4% - до 10,8 млн тонн. Об этом стало известно по итогам заседания Совета директоров ФосАгро, посвященного реализации стратегии развития компании до 2025 года.

Продажи минеральных удобрений ФосАгро за 6 месяцев 2022 года выросли на 10,2% к аналогичному периоду прошлого года и составили почти 5,7 млн тонн. При этом, как подчеркнул генеральный директор компании Михаил Рыбников, «неизменным стратегическим приоритетом ФосАгро остаётся внутренний рынок, на котором в ближайшем будущем планируется реализовывать до 50% нашей продукции».

«Мы продолжаем вкладывать значительные средства в разработку новых видов продукции, востребованной в России, инвестируем в развитие российской сети дистрибуции, повышаем надежность поставок в регионах, реализуем проекты в сфере аграрного образования», – сказал Михаил Рыбников.

По итогам 6 месяцев 2022 года производство минеральных удобрений ФосАгро уже увеличилось на 5,2% к аналогичному периоду прошлого года и превысило 5,3 млн тонн. В компании объяснили, что данного роста удалось достичь благодаря выходу на полную мощность новых производственных агрегатов, запущенных в рамках реализации комплексной программы долгосрочного развития компании.

Кроме того, на завершающем этапе реализации находятся инвестиционный проект по строительству нового завода-миллионника ФосАгро в Ленинградской области. Проект важен не только для Ленобласти, но и для всей России: он лежит в русле долгосрочной стратегии развития химической промышленности и способствует укреплению продовольственной безопасности России, отмечали в Минпромторге России.

Мощность волховского производства ФосАгро уже достигла проектной. Запущенные линии сегодня загружены приоритетными заказами российского сельского хозяйства – подготовка к осенним полевым работам в России идет полным ходом. Первые партии аммофоса, пожалуй, самого востребованного в России осеннего удобрения, направляются в региональные логистические комплексы сети дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион». Они будут накапливать весь необходимый местным аграриям объем продукции ФосАгро, чтобы затем оперативно доставлять его в поля для минеральных подкормок почвы в оптимальные агрономические сроки.

Сегодня «ФосАгро-Регион» объединяет 11 региональных компаний, обслуживающими сельхозтоваропроизводителей всей страны – от Калининграда до Камчатки. Последняя из них начала работать в Сибири в начале этого года, объединив под единым управлением региональные офисы в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. До сих пор ФосАгро – единственный федеральный производитель минудобрений, напрямую работающий с аграриями на всей территории от Уральских гор до Тихого океана.

«ФосАгро-Регион» занимает первое место в стране как по охвату – более 70 регионов, так и по ёмкости хранения. За последние полгода сеть запустила уже три новых логистических комплекса в системообразующих аграрных регионах России. Таким образом, количество собственных центров дистрибуции «ФосАгро-Регион» в России выросло с 29 до 32, а ёмкость сети вплотную приблизилась к 800 тыс. тонн.

В феврале свой второй центр дистрибуции «ФосАгро-Регион» запустила в Воронежской области. Объединенная зона прямого охвата двух центров дистрибуции «ФосАгро-Регион» в регионе расширилась до 13 с общей площадью пашни более 1,3 млн га. По словам зампреда правительства региона Виктора Логвинова, запуск в области нового объекта агрологистики не только расширяет возможности воронежских аграриев, но и будет способствовать повышению рентабельности сельхозбизнеса.

В апреле свой первый логистический комплекс «ФосАгро-Регион» запустила в Волгоградской области. В перспективе компания планирует увеличивать складские мощности, в том числе, за счет создания инфраструктуры для жидких минеральных удобрений. Руководство региона приветствовало этот шаг: заместитель губернатора Волгоградской области Василий Иванов выразил особую благодарность руководству компании за развитие сотрудничества с аграриями.

В июле начались отгрузки минеральных удобрений ФосАгро со второго центра дистрибуции «ФосАгро-Регион» в Татарстане, который компания анонсировала годом ранее. Президент Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил «ФосАгро-Регион» за проделанную работу. «ФосАгро работает, выполняя договорённости», – отметил Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев.

Наряду с высоким статусом надежного партнера российского АПК, ФосАгро продолжает придерживаться курса на инновационное развитие отечественных технологий минерального питания. На сегодняшний день в портфеле ФосАгро более 50 марок удобрений, адаптированных под разные сельхозкультуры и природно-климатические условия. Компания продолжает пополнять его инновационными продуктами – 100% отечественными разработками, которыми российские аграрии смогут воспользоваться уже в ближайшие 5-7 лет.