Цены на газ в Европе бьют рекорды один за другим

Эта неделя стала для газа или, вернее, цен на него одной из самых беспокойных – они все время росли. Вместе с ценами растет и понимание того, что газ постепенно становится слишком дорогим, чтобы использовать его в промышленности и для производства электроэнергии.

На этой неделе газ побил в Европе очередной рекорд, который держался с марта. Цена мегаватт-часа поднялась на 6,7% и достигла 241 евро, пишет Bloomberg. Совсем недавно, буквально считанные дни назад, цена на газ превышала цену годичной давности в 10 раз. Сейчас же разница вплотную приблизилась к 11-кратной. Стремительное подорожание «голубого топлива» подстегивает инфляцию на континенте. В Великобритании, например, она перевалила за 10-процентную отметку и достигла 40-летнего максимума. Газ постепенно меняет «цвет». Он переходит из «голубого» в «золотое» топливо и становится слишком дорогим не только для населения, но и для экономики. Особенно страдают энергоемкие сектора промышленности. В Европе, например, закрылась уже почти половина алюминиевых и цинковых комбинатов. Причем, тенденция набирает обороты.

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Кризис, причем, энергетический кризис не исключение, а скорее подтверждение правила, чаще всего происходит при совпадении нескольких неблагоприятных событий с большими последствиями. Сейчас это сокращение поставок энергоносителей из России, в чем на все 100 процентов виновата сама Европа; а также восстановление европейской экономики после коронавирусной пандемии. Летом добавилась страшная жара с засухами, которая в отличие от обычной сезонной ситуации привела не к падению спроса на энергию, а к ее резкому росту.

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К тому же, европейские страны на фоне резкого сокращения поставок российского газа и потенциально возможного их полного прекращения начали готовиться к зиме заранее и вынуждены сейчас экономить газ для закачки его в подземные хранилища, чтобы население не замерзло, а экономика не остановилась полностью.

Несмотря на то, что европейские страны, на удивление, успешно справляются пока с наполнением газовых хранилищ, большинство специалистов, например, глава Федерального сетевого агентства ФРГ (BNetzA) Клаус Мюллер, уверены, что без ограничений не обойтись. Лучшее, на что могут, по мнению Клауса Мюллера, рассчитывать немцы, это ограничения в отдельных регионах а не на всей территории Германии.

«Ограничения могут быть сначала локальными и могут несколько раз отменяться и вновь вводиться,- прогнозирует он.- В таком случае необходима уверенность в возможности беспрепятственной транспортировки газа по всей стране».

Что касается среднесрочного прогноза, то специалисты уверены, что в следующем году картина сильно не изменится: к концу отопительного сезона хранилища почти полностью опустеют и их наполнение в 2023 году придется вновь начинать уже самое позднее в начале лета, а не, как обычно, в конце или осенью.

«Очень важно, чтобы все поняли: это (тяжелая ситуация с газом и электроэнергией) продлится не одну, а как минимум две зимы,- подчеркивает Клаус Мюллер.- Причем, следующая зима может оказаться даже труднее предстоящей».

Тяжелую обстановку в Европе осложняет еще и то обстоятельство, что энергетический кризис в этом году перестал быть только европейским и распространился на всю планету, чему способствует почти повсеместная жара и засухи. Европа в основном пытается заменить российский газ сжиженным (СПГ). В первую очередь, из Америки, но в Брюсселе, конечно, ищут новых поставщиков по всей планете. Поскольку энергетический кризис уже можно, наверное, называть мировым, то за СПГ сейчас идет самая настоящая охота. Главные конкуренты европейцев находятся в Азии. Цена на СПГ в Азии не без успеха гонится за европейской, хотя пока еще все же ей уступает, потому в Европе ситуация значительно тяжелее, чем в Азии. В среду, 17 августа, азиатские цены на СПГ на спотовом рынке вплотную приблизились к 60 долларам за миллион британских термических единиц.

«Рост спроса на газ в Азии по мере того, как азиатские страны тоже начинают заранее готовиться к зиме, может привести к тому, что определенное количество газовозов с американским сжиженным газом может в предстоящие месяцы отправиться не в Европу, а в Азию»,- предупреждает аналитик BloombergNEF Луджия Цао.

Если говорить о краткосрочных прогнозах, то в ближайшие дни, по крайней мере, немцы смогут слегка перевести дух. В стране пройдут дожди и уровень воды в сильно обмелевшем Рейне, главной водной транспортной артерии Германии, немного повысится. Трудно сказать, смогут ли полностью загруженные баржи вновь ходить по Рейну, но возможно, станет полегче. Но насколько легче и сколько продлится эта передышка, покажет только время.