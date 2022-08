«Газпром» дополнил плейлист Siemens, созданный для «одинокой» турбины

Компания Siemens Energy выдвинула в соцсети идею создать плейлист для турбины газопровода «Северный поток», которая все еще ожидает своей отправки в Россию и «стоит в одиночестве» на площадке в Германии. В качестве первой песни компания предложила композицию The Police «So Lonely» («Так одиноко»). «Газпром» в числе других комментаторов посоветовал добавить в этот плейлист песню Breaking the Law («Нарушая закон») рок-группы Judas Priest.

«Наша знаменитая турбина все еще не там, где должна быть. Она стоит в одиночестве на нашей площадке в городе Мюльхайме-на-Руре. Давайте сделаем бедняге одолжение и создадим плейлист в Spotify. Что должно быть включено? Мы начнем с So Lonely. Что вы можете предложить?», — сказано в твите Siemens.

В комментариях предложили включить в список песни Sabaton «The Final Solution» («Окончательное решение»), The Clash «Should I Stay Or Should I Go» («Мне остаться или уйти»), Bob Marley & The Wailers «Waiting In Vain» («Напрасно ожидая»).

«Почему бы вам не взять этот трек», — говорится в комментарии, оставленном официальным профилем «Газпром».

К нему компания прикрепила ссылку с песней Judas Priest — «Breaking the Law»(«Нарушая закон»). В ней есть, например, такие строчки: «Когда я дрейфовал из города в город…» или «Вот вам и счастливое будущее, я даже не могу сдвинуться с мертвой точки! Все данные мне обещания нарушены, и в душе кипит злость».

«Газпром» еще 15 июля официально обратился к Siemens Energy c просьбой предоставить документы, позволяющие вывезти газотурбинный двигатель для КС «Портовая». Получив указанные документы 25 июля, компания была вынуждена констатировать, что они не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы.

В августе, посетив производственную площадку компании Siemens Energy в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур, канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что турбина работоспособна и ничего со стороны ФРГ не противодействует ее транспортировке в Россию. Однако «Газпром» утверждает, что действующие антироссийские санкции препятствуют успешному разрешению ситуации с транспортировкой и ремонтом газотурбинных двигателей Siemens.