«Газпром» объявил об остановке единственной оставшейся турбины «Северного потока». 31 августа газоперекачивающий агрегат Trent 60 будет остановлен на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ. Поставки газа на это время по «Северному потоку» будут остановлены.

Комплекс регламентных работ согласно действующему контракту на техническое обслуживание будет выполнен совместно со специалистами компании Siemens.

В соответствии с технической документацией компании Siemens, каждые 1 000 часов необходимо проводить техническое обслуживание агрегата, которое включает в себя осмотр корпуса на наличие трещин, выбоин, деформаций, пятен прожогов, очистку корпуса; осмотр систем маслообеспечения, воздуха, отвода продуктов сгорания газов на наличие протечек, протяжку соединений и устранение причин утечек; проверку работоспособности предохранительных клапанов и настройку системы регулирования расхода воздуха.

На период технического обслуживания ГПА Trent 60 DLE с 31.08.2022 по 02.09.2022 транспорт газа по газопроводу «Северный поток» будет приостановлен на трое суток. По факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки, говорится в информационном сообщении «Газпрома».

Ранее глава Siemens Energy Кристиан Брух сообщил, что компания рассматривает возможность продолжить обслуживание оборудования для газопровода «Северный поток», несмотря на планируемый уход из РФ. Энергокомпания намерена завершить выход из российских активов в конце 2022 финансового года.

«Тем не менее, мы можем продолжить некоторые действующие операции в России, например, обслуживание оборудования для "Северного потока — 1", чтобы обеспечить стабильные поставки газа в Европу», — заявил Брух в ходе телеконференции с инвесторами.