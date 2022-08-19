Глава Минфина Германии сделал важное заявление по «Северному потоку – 2»

Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер сделал важное заявление о возможном запуске газопровода «Северный поток –2».

По его словам, возобновление данного проекта на текущий момент не обсуждается. Так министр прокомментировал прозвучавшее в бундестаге предложение о запуске российского газопровода, назвал его «неподходящим», передаёт РИА Новости.

Между тем, в правительстве ФРГ заявили, что не видят никаких препятствий со стороны действующего трубопровода «Северный поток – 1», чтобы обеспечить поставки «голубого топлива» по всем действующим контрактам в ЕС.

Как ранее писал «Эксперт», заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал мнение западных экспертов о том, что Берлин может запустить «Северный поток – 2».

В частности, он оценил прогноз главного экономиста Trinity Bank Лукаша Кованда, который ожидает запуск трубопровода уже текущей осенью или зимой.

По мнению Кованды, ФРГ может пойти на такой шаг из-за продолжающейся засухи и снижения уровня воды в Рейне, которое мешает судоходству и снабжению немецких электростанций углём.

При этом Гривач считает, что «Северный поток – 2» является немым укором германским политикам, потому что использование этого газопровода могло бы ещё в конце прошлого года нормализовать ситуацию и не дать ей выйти из-под контроля на энергических рынках, а также не допустить самых негативных сценариев с предстоящим отопительным сезоном.

