Глава «Рособоронэкспорта» сообщил о планах по заключению контрактов более чем на $14,5 млрд

АО «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») подписал на форуме «Армия-2022» несколько крупных контрактов с зарубежными заказчиками.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Отмечается, что в период проведения мероприятия «Рособоронэкспорт» принял в общей сложности свыше 70 делегаций из 50 стран.

«В 2022 году "Рособоронэкспорт" организовал насыщенную деловую программу на полях форума "Армия". Мы провели более 70 переговоров, в ходе которых обсудили различные вопросы военно-технического сотрудничества с представителями 30 стран-партнеров. Заключили несколько экспортных контрактов, а также создали задел для подписания контрактных документов на сумму более 14,5 млрд долларов», — приводятся слова гендиректора корпорации Александра Михеева.

Он отметил, что компания представила в общей сложности около 350 образцов российской продукции. По словам Михеева, особый интерес посетители форума проявили к истребителю пятого поколения Су-57Э, танку Т-14 «Армата», боевому вертолету Ка-52Э, ЗРК «Тор-Э2», а также ПТРК «Корнет-Э» и боевой машине пехоты на колесной базе К-17 «Бумеранг».

Сообщается, что в рамках форума «Рособоронэкспорт» подписал программы совместного продвижения на внешний рынок продукции и услуг с ведущими российскими предприятиями ОПК. Кроме того, компания заключила соглашение о сотрудничестве с ВТБ.

«За большой вклад в развитие форума Министерство обороны Российской Федерации наградило "Рособоронэкспорт" Главным призом VIII Международного военно-технического форума «Армия-2022»», — указывается в пресс-релизе.