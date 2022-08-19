Госдеп США выразил опасения по поводу возможного признания России «спонсором терроризма»

Госдепартамент США выразил членам Конгресса свои опасения в связи с рассмотрением в Палате представителей законопроекта о признании России «государством-спонсором терроризма».

Об этом пишет Politico со ссылкой на осведомленные источники.

«Госдепартамент, не афишируя это, доводит до сведения Конгресса свои серьезные опасения по поводу инициативы внесения России в список "государств-спонсоров терроризма"», — указывается в публикации.

Уточняется, что представители Госдепа заявляли в Конгрессе о беспокойстве по поводу законодательной инициативы «в последние дни».

По словам собеседников издания, в американском внешнеполитическом ведомстве боятся, что включение РФ в список «спонсоров терроризма» поставит под угрозу сделку по вывозу зерна из Украины. Поясняется, что в случае причисления России к странам — спонсорам терроризма «нет никакой гарантии», что РФ выполнит свои обязательства по «зерновой сделке», что может сказаться на продовольственной безопасности.

Решение о признании страны спонсором терроризма выносит Госдеп, однако законодатели могут принять законопроект, который позволит им делать это без участия ведомства. Ранее Сенат принял резолюцию, призывающую госсекретаря Энтони Блинкена принять решение. В нижнюю палату Конгресса внесли с оответствующий законопроект.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в телефонном разговоре с Блинкеном выразила недовольство нежеланием Госдепартамента признать Россию «спонсором терроризма» и указала на то, что это может сделать Конгресс. В Москве отнеслись к высказыванию Пелоси крайне негативно, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что объявление России «страной-спонсором терроризма» приведет к полному разрыву дипломатических отношений с США.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание соглашений по вывозу зерна из украинских портов. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

