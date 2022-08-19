Германия останется без канадского газа

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, похоже, намерен последовать примеру коллеги из Америки. Главной целью недавней поездки Джозефа Байдена в Саудовскую Аравию несмотря на заявления Белого дома и американского Госдепа о стремлении Вашингтона укрепить связи была нефть. Однако попытка Белого дома уговорить Эр-Рияд резко нарастить добычу нефти, чтобы понизить цену на нее, так же, как все предыдущие попытки, закончилась провалом. Ничего, кроме малозначимых обещаний от кронпринца Мухаммеда помогать США снизить цены на нефть, президент Байден домой не привез.
По мнению Bloomberg, схожим будет результат официального визита канцлера Шольца в Канаду, который начинается в воскресенье, 21 августа. Канада, как известно, является крупной газовой державой. Несмотря на все заявления канцелярии г-на Шольца и правительства ФРГ о том, что главной целью поездки федерального канцлера является укрепление связей между ФРГ и Канадой и расширение сотрудничества, ни для кого не секрет, что именно газ, а если точнее, поставки канадского сжиженного газа (СПГ) в Германию, которая испытывает сейчас огромный дефицит в «голубом топливе», будет если не главной, то одной из главных тем переговоров Шольца и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
Олаф Шольц, кстати, похоже, хочет убить одним камнем сразу двух зайцев. Он, по данным Bloomberg, будет просить Трюдо поставить в Германию и редкие металлы, чтобы ослабить зависимость по ним от Китая. Планируется также подписание соглашения по поставкам «зеленого» водорода.
Для того, чтобы построить новый СПГ-терминал на восточном побережье Канады для поставок газа в ФРГ, канадскому правительству понадобится решить много непростых задач и, в первую очередь, решить проблемы, связанные с экологией. Пока у Оттавы особых успехов на пути их решения нет.
Наиболее логичный и многообещающий проект должен увеличить пропускную способность уже существующего терминала в Сент-Джоне, провинция Нью-Брансуик. Но даже если этот проект будет одобрен и быстро осуществлен, первые газовозы с канадским сжиженным газом придут в немецкие порты не раньше 2024 года, пишет Bloomberg, ссылаясь на неназванного канадского чиновника.
Немцам с поисками альтернативных поставщиков газа пока явно не везет. Впрочем, так же, как и остальным европейцам, за исключением разве что Италии. Риму удалось договориться с Алжиром о поставках довольно крупных объемов алжирского трубного газа. Проблемы с переговорами показывает, насколько сложной является задача кабинета Шольца по отказу от российского газа.
Особенно трудными оказались переговоры с Катаром. Главными спорными вопросами стали цена газа и сроки действия контракта: Доха настаивает на подписании долгосрочного контракта, а Берлин стремится, напротив, к краткосрочному.