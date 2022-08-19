Германия останется без канадского газа

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, похоже, намерен последовать примеру коллеги из Америки. Главной целью недавней поездки Джозефа Байдена в Саудовскую Аравию несмотря на заявления Белого дома и американского Госдепа о стремлении Вашингтона укрепить связи была нефть. Однако попытка Белого дома уговорить Эр-Рияд резко нарастить добычу нефти, чтобы понизить цену на нее, так же, как все предыдущие попытки, закончилась провалом. Ничего, кроме малозначимых обещаний от кронпринца Мухаммеда помогать США снизить цены на нефть, президент Байден домой не привез.

По мнению Bloomberg, схожим будет результат официального визита канцлера Шольца в Канаду, который начинается в воскресенье, 21 августа. Канада, как известно, является крупной газовой державой. Несмотря на все заявления канцелярии г-на Шольца и правительства ФРГ о том, что главной целью поездки федерального канцлера является укрепление связей между ФРГ и Канадой и расширение сотрудничества, ни для кого не секрет, что именно газ, а если точнее, поставки канадского сжиженного газа (СПГ) в Германию, которая испытывает сейчас огромный дефицит в «голубом топливе», будет если не главной, то одной из главных тем переговоров Шольца и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.