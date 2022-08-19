Жара заставляет китайские власти закрывать фабрики и заводы

Очень жаркое и очень сухое лето не только в Европе и США. С сильнейшей за 60 лет засухой столкнулся, например, Китай. В Поднебесной обмелели многие реки. Воды не хватает для производства электроэнергии и для полива полей. Особенно сильная засуха на юге и востоке страны. Власти повсеместно призывают население и бизнес экономить энергию. Растет число городов и деревень, где становятся уже привычными веерные отключения электроэнергии, сообщает New York Times.

Все меньше шансов, что задачи по экономическому росту, поставленные Пекином на 2022 год, будут выполнены. Жара и засуха добавились к локдаунам и коронавирусным ограничениям и стали очередным испытанием для китайской экономики. Потребители не торопятся тратить деньги, промышленность производит все меньше товаров, а непрекращающийся кризис в строительной отрасли привел к непривычному для КНР недовольству населения.

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Жара с температурами, часто превышающими 40С, стоит в Китае уже больш двух месяцев. Она поразила огромные территории от центральной провинции Сычуань, где живет столько же людей, сколько во всей Германии; до прибрежной Цзянсу, в которой находится Шанхай. В 30-миллионном Чунцине столбик термометра поднялся 18 августа до 45 градусов. Городские власти отреагировали уже восьмым за это лето предупреждением для населения о самом высоком уровне опасности.

За 2,5 летних месяца метеорологи зафиксировали 12 дней с высокими температурами, что на 5 дней, т.е. почти вдвое превышает норму. По метеопрогнозам жара продлится как минимум до конца августа.

«Жарко, как в печи,- жалуется 24-летний агент по торговле недвижимостью из Ханчжоу Элла Ван, которая спасается от нее, положив на пол около ног кусок льда.- Она негативно влияет и на физическое состояние, и на психику».

Жара вредит не только людям, но и животным. Панд в зоопарках спасают при помощи льда. Свиньи, которых перевозили на грузовике в Чунцине, получили такое сильное обезвоживание, что пожарные были вынуждены устроить им продолжительный душ при помощи шлангов. Курицы отказываются от еды и намного меньше несут яйца, что привело к скачку цен на них.

Засуха крайне негативно влияет на сельское хозяйство. Министерство сельского хозяйства КНР предупредило о значительном снижении урожая риса, главного продукта в рационе китайцев; и других сельскохозяйственных культур.

Рекордно обмелела третья по протяженности река планеты – Янцзы, уровень воды в которой упал на 5-6 метров. Воды не хватает для гидроэлектростанций. Особенно сильно дефицит электроэнергии чувствуют жители провинции Сычуань, в которой самая высокая в стране доля электроэнергии, вырабатываемой на ГЭС. Производство электроэнергии в Сычуане этим летом снизилось вдвое.

Власти просят население экономить энергию и призывают не пользоваться кондиционерами в офисах. Местное правительство распорядилось устроить внеочередной отпуск для работников фабрик и заводов с 15 по 20 августа. Закрыли заводы и фабрики такие крупные компании, как Toyota и производитель чипов Foxconn, среди клиентов которого значится и Apple.

Ученые предупреждают, что в ближайшие десятилетия частота и сила таких волн жары и засух будут быстро нарастать, если человечество не ускорит снижение выбросов двуокиси углерода в атмосферу. Китай настолько большая страна, что в то время, как юг и прибрежные провинции изнывают от зноя и засухи, на северо-западе сейчас идут проливные дожди. В Синине, главном городе западной провинции Цинхай, наводнение, например, унесло 18 августа жизни 16 человек. Еще 36 считаются пропавшими.