Компания МТС инвестировала в белорусский образовательный сервис LogicLike

Венчурный фонд МТС вложил средства в белорусскую образовательную онлайн-платформу по развитию логики и мышления у детей LogicLike.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«МТС объявляет об инвестициях венчурного фонда МТС в белорусский стартап LogicLike, который занимается разработкой собственной образовательной онлайн-платформы по развитию логики и мышления у детей», — говорится в сообщении.

LogicLike — образовательная платформа по развитию логики и мышления у детей 5-12 лет. Сервис работает на ПК, а также в мобильных приложениях на операционных системах iOS и Android, он доступен на шести языках — русском, английском, украинском, немецком, польском и чешском. Платформа запущена в 2013 году. Компанию основали Юрий Битно и Матвей Олевинский.

«Рынок сервисов для дошкольного образования ежегодно растет. Сегодня его рост составляет 7% по сравнению с 2,7% в 2016 году. Венчурный фонд инвестирует в проект, который обладает высоким потенциалом роста», — приводятся слова руководителя венчурного фонда МТС Ислама Мидова.

Размер вложений не уточняется, однако известно, что венчурный фонд МТС инвестирует в стартапы от $500 тыс. до $5 млн.

Ранее «Эксперт» писал, что МТС планирует создать свой аналог Zoom — компания закрыла сделку по покупке контрольного пакета акций ведущего российского разработчика решений для видеоконференций и онлайн-мероприятий, компаний Webinar.