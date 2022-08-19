На бирже зарождается новая интрига

К утру пятницы внешний фон ухудшился. Нефть подешевела на процент, в минусе драгоценные металлы. Падают американские фьючерсы и европейские фондовые индексы. Все это отражает усилившиеся страхи снижения темпов роста мировой экономики, что для рублевых активов чревато падением цен на основные статьи российского экспорта.
Поскольку нет и внутренних поводов для покупок рисковых активов, неудивительно, что перед выходными трейдеры начали сокращать позиции по акциям. Причем падают все высоколиквидные акции.
За первые полтора часа торгов индекс Мосбиржи снизился более чем на 0,5% и начал тестировать на прочность важный район 2180 пунктов, где проходит линия поддержки нисходящего тренда, зародившегося в начале апреля. Если данная преграда будет пробита, то тогда не исключено усиление распродаж, которым будет также способствовать «фактор пятницы», вызывающий желание сократить позиции по акциям для избежания возможных рисков в выходные.
Намного лучше рынка торгуются акции «Фосагро». Вчера уже после закрытия рынка прошла информация, что совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие. Дивидендная доходность бумаги сейчас превышает 9%.
При этом акции «Фосагро» и так же растущего сегодня «Акрона» очень перспективны. Мало того, что в мире наблюдается дефицит удобрений и цены на них растут, так еще отечественные производители получают преимущество перед своими зарубежными конкурентами за счет низких внутренних цен на газ и электроэнергию.
Наиболее энергозатратным является производство алюминия. Словацкий его производитель Slovalco уже заявил о приостановке выпуска алюминия в связи с нерентабельностью бизнеса при текущих ценах на электроэнергию. Не исключено, что дорогой банкротства пойдут и другие европейские производители алюминия. В связи с этим стоит внимательно смотреть за акциями «Русала», которые в любой момент могут начать подъем.
Некоторые аналитики считают, что Европа будет вынуждена возобновить покупки российского алюминия, но не напрямую, а через Китай, что лишь повысит цену на металл.
В лидерах сегодняшнего роста и акции Института стволовых клеток человека, которые являются одними из первых кандидатов на коррекцию. С начала недели без каких-либо поводов бумага выросла почти на 30%, поэтому желание зафиксировать прибыль по ней велико.
Наибольшие потери сегодня несут неликвидные «Ренессанс Страхование» и «Евромедцентр», вчера возглавившие рейтинг выросших бумаг. Беспричинный рост низколиквидной бумаги на 10 и более процентов в день и последующая коррекция – нормальное явление для российского рынка акций последних месяцев.
Торги в валютной секции Московской биржи пока проходят спокойно. За первые полтора часа торгов российская валюта укрепилась к доллару на символические 0,2%. На внешний негатив рубль уже давно не реагирует, поэтому дальнейшая динамика «россиянина» будет определяться объемом продаж валюты экспортерами, которые уже начали аккумулировать рубли под грядущую на следующей неделе уплату налогов.
Учитывая приближение пика налогового периода, спекулянты сегодня вряд ли рискнут агрессивно играть на понижение курса рубля.