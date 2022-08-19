На бирже зарождается новая интрига

К утру пятницы внешний фон ухудшился. Нефть подешевела на процент, в минусе драгоценные металлы. Падают американские фьючерсы и европейские фондовые индексы. Все это отражает усилившиеся страхи снижения темпов роста мировой экономики, что для рублевых активов чревато падением цен на основные статьи российского экспорта.

Поскольку нет и внутренних поводов для покупок рисковых активов, неудивительно, что перед выходными трейдеры начали сокращать позиции по акциям. Причем падают все высоколиквидные акции.

За первые полтора часа торгов индекс Мосбиржи снизился более чем на 0,5% и начал тестировать на прочность важный район 2180 пунктов, где проходит линия поддержки нисходящего тренда, зародившегося в начале апреля. Если данная преграда будет пробита, то тогда не исключено усиление распродаж, которым будет также способствовать «фактор пятницы», вызывающий желание сократить позиции по акциям для избежания возможных рисков в выходные.