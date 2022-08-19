На Synergy MBA Forum ведущие эксперты расскажут о современных технологиях, экономических и управленческих трендах, реальных кейсах и своем опыте

Основной фокус внимания мероприятия направлен на разработку бизнес-моделей будущего и актуализацию стратегий компаний. На Synergy MBA Forum, организатором которого выступает Школа Бизнеса «Синергия», можно будет найти ответы на все вопросы о ведении бизнеса.

Благодаря этому мероприятию предприниматели и топ-менеджеры разработают сценарии и стратегические инсайты будущего развития, новые способы управления командой, пересмотрят бизнес-модели, каналы привлечения клиентов и собственное мышление для решения сложных задач, а также обменяются опытом с коллегами и экспертами. MBA Forum включает в себя самые актуальные методики и технологии, и каждый из спикеров поделится опытом, работающими кейсами и полезными инструментами продвижения.

Форум — это возможность стать частью предпринимательской и корпоративной элиты, установить деловые связи с ведущими бизнесменами России, получить рекомендации, как перейти от реактивного менеджмента к системному управлению, а также услышать экспертные советы по развитию бизнеса.

«Каждый год условия для бизнеса меняются с большой скоростью. Одна из главных задач руководителя — грамотно подстроиться под ситуацию и вывести свой бизнес на новый уровень.

На Synergy MBA Forum мы обсудим, с какими проблемами можно столкнуться в сегодняшних реалиях, и с помощью кейсов найдем ответы, как увеличить свои промежуточные результаты и выстроить необходимую систему управления бизнесом.

За два дня каждый сможет иначе взглянуть на все процессы внутри своей компании и найти способы эффективного масштабирования», — отметил исполнительный директор Школы Бизнеса «Синергия» Александр Рагиня.

В программе форума заявлены такие спикеры, как лидер партии «Новые люди» и основатель компании Faberlic Алексей Нечаев, предприниматель и бизнес-тренер Владимир Якуба, HR-эксперт и сертифицированный тренер по вопросам управления людьми Татьяна Щербань, кандидат психологических наук, коуч глав компаний и первый в России эксперт, сертифицированный Центром исследований лидерства, Михаил Молоканов и многие другие.

Ознакомиться с полным списком спикеров и зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: https://synergyglobal.ru/forums/mba2022/