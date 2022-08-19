Новости спецоперации: союзные войска освободили горловский посёлок Зайцево

Союзные силы в рамках специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине, освободили Зайцево и Дачу.

Оба этих посёлка расположены на территории Донецкой народной республики (ДНР). Таким образом, число освобожденных населённых пунктов в республике выросло до 270, передаёт Telegram-канал штаба территориальной обороны ДНР.

«По состоянию на 19 августа на территории республики группировка войск ЛДНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 270 населённых пунктов, в том числе Зайцево и Дачу», – отмечается в сообщении.

Как ранее писал «Эксперт», 18 августа силы ДНР при поддержке артиллерии взяли на Авдеевском направлении важную высоту, которую ВСУ использовали как наблюдательный пункт и огневую точку.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение лидеров республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Глава государства подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация Украины.

