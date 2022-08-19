Новые пространства для горожан появятся в городах присутствия «ЕвроХима»

Благодаря победе во всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения» в городах Котельниково Волгоградской области и Ковдоре Мурманской области появится новые общественные пространства. Средства на проекты выделят из федерального бюджета. Места притяжения появятся при поддержке «ЕвроХима», который участвовал в создании идей проектов.

Ковдор и Котельниково - города присутствия предприятий «ЕвроХима». Компания активно участвует в их благоустройстве и поддерживает новые проекты по созданию современных общественных пространств.

В Котельниково планируется построить парк «Аксайская дубрава» (Парк Героев) в новом городском районе «Дубовая роща». На эти цели из федерального бюджет выделят 85 млн рублей. «Парк Героев станет комфортным городским пространством, в котором современные решения будут сочетаться с отсылками в историческое прошлое. Парк будет напоминать о подвигах героев прошлых лет: атаманов казачества, воинов-освободителей Котельниково в годы Великой Отечественной войны, деятелей культуры и искусства».

В центре Ковдора уже в 2023 году предполагается начать реконструкцию площади Ленина, которую полностью обновят, а также создадут новые объекты. Среди них мини-сцена и амфитеатр для проведения городских мероприятий, скейт-спот, велодорожки, перголы, площадки с качелями. «Изюминкой проекта станут «светящиеся» камни и «Ламповый фонтан», который летом с помощью туманного распыления будет охлаждать воздух, а зимой – превращаться в большую грелку», - отметили создатели проекта.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды «Малые города и исторические поселения» проводится с 2018 года по поручению президента России. Конкурс включен в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В нем участвуют города с численностью населения до 100 тысяч человек, а также исторические поселения.