Особенности получения допуска СРО в строительстве

Получить допуск СРО в Казани поможет компания ПЦ ЭКСПЕРТ экспертказань.рф.

Зачем требуется?

Чтобы заниматься профессиональной работой, влияющей на безопасность построек, подготовку проектов, выполнение строительных процедуры и изысканий требуется вхождение в СРО. Сделать это могут как крупные организации, так и ИП в строительной области. Цена такой процедуры вполне доступная.

Если оформить допуск СРО, это предоставляет свои преимущества:

выполнение строительства, проектов и изысканий;

гарантируется защита прав;

можно участвовать в тендерах;

есть возможность получения информации о новостях, касающихся строительной области.

Допуск СРО осуществляет контроль за строительными фирмами. Будет возможность участвовать в работе, связанной с развитием данной сферы.

Список работ

Строительная деятельность осуществляется с помощью строителей, проектировщиков, изыскателей. Для всех групп установлен список работ, при которых обязательно нужен допуск СРО. Это деятельность, влияющая на безопасность построек.

Допуск СРО незаменим для:

геодезии;

земляных процедур;

бурения скважин;

свайных манипуляций;

устройства железобетонных монолитных объектов;

буровзрывных манипуляций;

монтажа каменных конструкций.

Еще получение разрешения позволяет устанавливать металлоконструкции. Допуск позволяет осуществлять работы с кровлями, фасадными процедурами. Если заказать разрешение, то можно заниматься монтажом водопроводных и инженерных сетей, оборудования.

Последствия работы без допуска

Согласно законам, членство СРО позволяет выполнять строительные процедуры, заниматься проектированием и проведением инженерных изысканий. От компетентности специалистов зависит безопасность. Из-за этого допуск СРО считается обязательным. При отсутствии разрешения предусматривается ответственность:

Административная. Если компания занимается деятельностью без допуска, положен штраф в 50 тыс. рублей.

Уголовная. Ответственность распространена на руководителей, допустивших ЧС, вред здоровью сотрудников.

Ликвидация компании. В случае неоднократных нарушений фирму закрывают по решению суда.

Компании намного проще получить допуск СРО, поскольку стоимость процедуры вполне доступная. Это позволит исключить много неприятных моментов.