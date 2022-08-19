Особенности получения допуска СРО в строительстве

19 августа 2022, 15:39

Допуск СРО подтверждает сотрудничество с саморегулирующей организацией. Это позволяет выполнять огромный список работ.

Получить допуск СРО в Казани поможет компания ПЦ ЭКСПЕРТ экспертказань.рф.

Зачем требуется?

Чтобы заниматься профессиональной работой, влияющей на безопасность построек, подготовку проектов, выполнение строительных процедуры и изысканий требуется вхождение в СРО. Сделать это могут как крупные организации, так и ИП в строительной области. Цена такой процедуры вполне доступная.

Если оформить допуск СРО, это предоставляет свои преимущества:

  • выполнение строительства, проектов и изысканий;
  • гарантируется защита прав;
  • можно участвовать в тендерах;
  • есть возможность получения информации о новостях, касающихся строительной области.

Допуск СРО осуществляет контроль за строительными фирмами. Будет возможность участвовать в работе, связанной с развитием данной сферы.

Список работ

Строительная деятельность осуществляется с помощью строителей, проектировщиков, изыскателей. Для всех групп установлен список работ, при которых обязательно нужен допуск СРО. Это деятельность, влияющая на безопасность построек.

Допуск СРО незаменим для:

  • геодезии;
  • земляных процедур;
  • бурения скважин;
  • свайных манипуляций;
  • устройства железобетонных монолитных объектов;
  • буровзрывных манипуляций;
  • монтажа каменных конструкций.

Еще получение разрешения позволяет устанавливать металлоконструкции. Допуск позволяет осуществлять работы с кровлями, фасадными процедурами. Если заказать разрешение, то можно заниматься монтажом водопроводных и инженерных сетей, оборудования.

Последствия работы без допуска

Согласно законам, членство СРО позволяет выполнять строительные процедуры, заниматься проектированием и проведением инженерных изысканий. От компетентности специалистов зависит безопасность. Из-за этого допуск СРО считается обязательным. При отсутствии разрешения предусматривается ответственность:

  • Административная. Если компания занимается деятельностью без допуска, положен штраф в 50 тыс. рублей.
  • Уголовная. Ответственность распространена на руководителей, допустивших ЧС, вред здоровью сотрудников.
  • Ликвидация компании. В случае неоднократных нарушений фирму закрывают по решению суда.

Компании намного проще получить допуск СРО, поскольку стоимость процедуры вполне доступная. Это позволит исключить много неприятных моментов.