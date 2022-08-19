Овчинский: в Москве увеличат производство медизделий

Объем производства медицинский изделий для первой помощи и профилактики заболеваний кожи увеличат до 70 млн единиц в год. Таких объемов намерены достичь на московском предприятии «Эверс груп Рус» до конца 2022 года, за первое полугодие выпуск продукции вырос на 11,4%. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«На Международном военно-техническом форуме “Армия-2022” столичное предприятие “Эверс груп Рус” продемонстрировало инновационные медицинские изделия для лечения и профилактики различных заболеваний кожи для применения дома и в амбулаторно-поликлинических условиях. Новые разработки позволят оперативно оказать первую медицинскую помощь при различных повреждениях кожи: остановить кровотечения, эффективно снять боль и воспаление, восстановить кровообращение. Компания до конца года планирует выйти на производственную мощность до 70 миллионов единиц ежегодно», – рассказал Овчинский.

Предприятие представило на форуме перевязочные средства на основе хитозана и продемонстрировала запатентованную разработку – раневое высокопористое покрытие Хитокол (R) в форме аэрогеля. Средство применяется для местного лечения ран и повреждений кожи.

«Также у нас в разработке находится несколько медицинских продуктов, направленных на повышение качества жизни пациентов с различными проблемами кожи. В связи с тем, что у компании есть ряд изделий, которые предназначены для паллиативных пациентов, большой интерес к продуктам проявили специализированные медицинские учреждения», – добавили в компании.