Пассажиропоток авиакомпаний РФ в январе — июле составил 90% от того же периода 2021 года

Пассажиропоток российских авиакомпаний в период с января по июль текущего года сократился на 10% по сравнению с аналогичным показателем 2021-го.

Об этом со ссылкой на сообщение Минтранса пишет ТАСС.

«Несмотря на санкции и снижение объема международных перевозок, общий спрос на авиаперевозки восстанавливается. По предварительным данным, за январь-июль 2022 года российские авиакомпании перевезли более 51 млн пассажиров по внутренним и международным маршрутам, что составляет почти 90% от аналогичного периода прошлого года», — цитирует агентство пресс-релиз ведомства.

Сообщается также о высокой загрузке кресел на внутренних рейсах в июле — в среднем она была на уровне 91,5% — и о низкой средней стоимости авиабилетов по России.

По мнению Минтранса, позитивного результата удалось достичь благодаря субсидиям, выделенным перевозчикам на компенсацию операционных расходов. В общей сложности правительство направило на поддержание авиакомпаний 100 млрд руб.

В ведомстве пояснили, что перевозчики получают средства за фактический пассажирооборот на внутренних линиях, что мотивирует «к выполнению полетов и перевозке большего числа граждан, а не простою техники».

Ранее «Эксперт» сообщал, что Росавиация в очередной раз продлила ограничения для воздушных гаваней юга и центральной части России. введенные 24 февраля, после начала спецоперации на Украине.