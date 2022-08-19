Патрушев заявил, что Запад развернул против России гибридную войну

Запад развязал против России гибридную войну и продолжает готовиться к открытому вооруженному конфликту с РФ.

Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает ТАСС.

«Начатая нашей страной на Украине специальная военная операция используется лишь как предлог для раскручивания беспрецедентной глобальной антироссийской кампании», — сказал Патрушев в ходе выступления на 17-й встрече секретарей советов безопасности государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По словам секретаря Совбеза, предложения Москвы по созданию долгосрочных гарантий безопасности были отринуты Западом, предпринимаются попытки изолировать РФ. «Яркий пример такой пагубной политики — развязанная Западом против России гибридная война. Наши предложения по формированию долгосрочных юридически обязывающих гарантий безопасности были отвергнуты. Вместо поиска взаимоприемлемых путей к диалогу предпринимаются попытки изолировать Россию на международной арене, вводятся нелегитимные санкции», — отметил Патрушев.

Он констатировал, что Запад не прекращает готовиться к открытому вооруженному конфликту с Москвой. «События вокруг Украины показывают, что западники пытаются балансировать на грани между гибридными действиями и открытым вооруженным конфликтом с нашей страной, к которому они не прекращают готовиться», — указал секретарь Совбеза.

По словам Николая Патрушева, жители западных стран стали заложниками элит, обслуживающих транснациональные корпорации и стремящихся получить максимальную экономическую выгоду, пусть даже за счет жизни и здоровья простых людей. «Не только на Украине простые граждане стали заложниками элит, обманом или силой захвативших власть. То же самое мы видим и на Западе», — подчеркнул Патрушев.

Основным способом установления «демократии по-американски» Патрушев назвал цветные революции, при этом он упомянул недавние события в Узбекистане и Казахстане. «Главным инструментом продвижения так называемой демократии по-американски по-прежнему остаются цветные революции, попытки западников спровоцировать их в наших странах наблюдаются на регулярной основе. Именно так, например, мы расцениваем события, произошедшие в 2020 году в Белоруссии, в январе 2022 года в Казахстане и в июле в Каракалпакии в Узбекистане», —

заявил секретарь СБ.

Патрушев заключил, что «на этом фоне как никогда востребованы совместные усилия государств — членов ШОС по укреплению безопасности на основе принципа ее неделимости, продвижению равноправного и взаимовыгодного сотрудничества в интересах благополучия и процветания наших стран».