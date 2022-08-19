Пермский академический Театр-Театр представит московской публике новый мюзикл «Три товарища» по одноименному роману Ремарка

29 и 30 августа на сцене Театра им. Вахтангова Пермский академический Театр-Театр покажет в столице мюзикл «Три товарища». Режиссер спектакля Борис Мильграм, композитор Евгений Загот, автор стихов Михаил Бартенев и хореограф Егор Дружинин воплотили на сцене легендарный роман Эриха Марии Ремарка, рассказывающей о буднях «потерянного поколения». «Три товарища» – абсолютно авторский проект: музыка и либретто были написаны специально для Театра-Театра. Для спектакля сшили более ста костюмов и отреставрировали настоящие немецкие ретроавтомобили 30-х годов, которые искали по всей стране и бережно восстанавливали. В спектакле задействованы 116 человек -- практически вся актерская труппа, а также артисты балета и музыканты оркестра. Специально для показа в Москву приедут 8 фур (15 тонн) с оборудованием, а также декорациями Зиновия Марголина и костюмами Ольги Шаишмелашвили. Это первые столичные гастроли известного Пермского театра, проводимые автономно.

Действие мюзикла происходит в 1928–1929 годах в Германии; главные герои — Робби, Отто и Готтфрид, три фронтовых товарища, прошедшие Первую мировую войну. Герои спектакля живут одним днем, не заводят серьезных отношений и увлекаются автомобилями. Однажды это хобби сводит компанию с красавицей Патрицией Хольман. Между Робби и Пат вспыхивает любовь, которая развивается на фоне кризиса Веймарской Германии. Главные роли исполнят Александр Гончарук (Робби), Эва Мильграм (Пат), Марат Мударисов (Готтфрид) и Иван Вильхов (Отто).

Комментирует Борис Мильграм, режиссер и автор либретто:

-- Перенести весь роман Ремарка на сцену, по-моему, невозможно: там невероятно много сюжетных линий. Но в этом произведении есть нечто главное, то, что стало большой ценностью для нас, авторов – тема поиска смыслов в бессмысленном существовании людей между двумя войнами. В этой истории есть и свет, надежда. В жизни все не навсегда, поэтому так важно ценить каждый день, каждый час, каждый миг. Ценить искренние чувства, страсть, любовь – то, что всегда удерживает нас на плаву.

Один из старейших театров Пермского края, Театр-Театр хорошо известен в России. На его счету 65 номинаций на национальную театральную премию России «Золотая Маска», 12 одноименных премий и более 130 тысяч зрителей в год. Мультижанровый репертуарный театр обладает собственным симфоническим оркестром и балетной труппой; одна из двух сцен театра оснащена уникальной механикой, не имеющей аналогов в России. Театр-Театр имеет репутацию творческой площадки, объединяющей признанных режиссеров, композиторов, сценографов, художников, хореографов и талантливых актеров.

Продолжительность спектакля – 2 часа 50 минут с одним антрактом

Премьера состоялась 30 сентября 2021 года.