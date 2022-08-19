Перспективы экономики Германии становятся совсем мрачными

По мере роста цен на энергию и усиливающегося разрыва цепочек поставок становятся все более мрачными перспективы первой экономики Европы, пишет Reuters. Об этом сообщило финансовое ведомство страны, ссылаясь на рекордный рост цен производителей.

Во втором квартале 2022 года немецкая экономика сползла в стагнацию. В качестве причин такой ситуации называют события на Украине, астрономические цены на электроэнергию и усиливающиеся проблемы с поставками. С каждым днем все больше экономистов сейчас говорят о приближении рецессии.

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«Перспективы дальнейшего развития (экономики) сейчас значительно ухудшились,- говорится в августовском отчете Министерства финансов Германии.- Резкое сокращение поставок газа из России, постоянно растущие цены на электроэнергию и другие товары, а также более продолжительные, чем ожидалось, проблемы с поставками, связанными в том числе и с нулевой терпимостью к коронавирусу в Китае, крайне негативно и очень сильно сказываются на развитии экономики».

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Кроме этой неутешительной констатации фактов, в отчете также подчеркивается высокая степень неопределенности, которая сейчас царит во всех сферах жизни немцев, включая, естественно, экономику и которая тоже оказывает на нее негативное воздействие.

Главным показателем инфляции считаются цены на товары от производителей. В июле они показали рекордный рост как в месячном, так и в годовом исчислении. Главным драйвером этого скачка стали, объясняют в Федеральном статистическом управлении, высокие цены на энергию. По сравнению с июлем 2021 года они в целом выросли на 105%. В их росте, в свою очередь, экономисты и власти винят высокие цены на газ и электричество.

Правительство ФРГ ввело с 1 октября новый налог на потребителей газа, который увеличит счета домохозяйств еще на несколько сотен евро. Для смягчения удара по населению власти планируют понизить НДС на продажу газа с 19 до 7%, но при этом никто не собирается снижать другие налоги, что могло бы помочь немцам пережить эти трудные времена.

Высокие цены на энергию, кроме много прочего, еще и означают, что ждать скорого снижения инфляции не приходится. В июле инфляция в Германии в пересчете на год составила 8,5%. Это немного ниже средней инфляции по еврозоне – 8,9%, которая тоже является рекордно высокой, но утешение это для немцев, конечно, слабое. К тому же, если вспомнить, кабинет Олафа Шольца прогнозировал в апреле этого года инфляцию на уровне 6,1%.

Сейчас все ждут новый прогноз правительства по развитию экономики, который выходит два раза в год и который должен выйти 12 октября. Можно смело предположить, что в нем цифры по инфляции будут значительно выше, чем весной.