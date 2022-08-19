Правительство РФ ввело временную квоту на экспорт макулатуры

В России решено на три месяца установить квоту на экспорт регенерируемых бумаги и картона.

Об этом сообщила пресс-служба правительства, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Уточняется, что квота на экспорт макулатуры в размере 30 тысяч тонн будет действовать с 3 сентября по 3 декабря 2022 года.

Минпромторгу поручено до конца августа распределить объемы между экспортерами пропорционально объемам, которые они вывезли в прошлом году. Экспортировать макулатуру можно будет по лицензиям ведомства.

«Принятое решение направлено на поддержку производителей картонной тары, использующих макулатуру в качестве основного сырья для своей продукции. Кроме того, оно позволит не допустить дефицита такого сырья на внутреннем рынке», — пояснили в кабмине

Ранее «Эксперт» сообщал, что правительство РФ приняло решение о введении квоты на экспорт серы, необходимой для производства минеральных удобрений. Ограничение будет до 31 декабря текущего года.