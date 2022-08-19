Путин провёл телефонные переговоры с Макроном

Глава российского государства Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В ходе беседы, которая состоялась по инициативе Макрона, Путин проинформировал о ходе реализации подписанной 22 июля в Стамбуле «пакетной» сделки по вывозу украинского зерна из черноморских портов и экспорту российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Российский лидер обратил внимание собеседника на то, что сохраняются препятствия для нашего экспорта, что не способствует задачам по глобальной продовольственной безопасности.

Президенты также отметили важность скорейшего направления на Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку. При этом глава РФ подтвердил готовность нашей страны оказать инспекторам МАГАТЭ необходимое содействие при поездке на ЗАЭС.

Кроме того, Путин напомнил Макрону о приглашении экспертов Секретариата ООН и Международного Комитета Красного Креста посетить следственный изолятор в Еленовке, где в результате ракетного удара ВСУ погибли десятки содержавшихся в этом СИЗО украинских военнопленных.

