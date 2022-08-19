Россия вышла на третье место по использованию юаня

По итогам июля Россия поднялась сразу на четыре строчки, заняв третье место в мире по использованию юаня в международных расчетах. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные межбанковской системы SWIFT.

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На Российскую Федерацию по итогам прошлого месяца пришлось около 4% всех торговых расчетов в юанях за пределами материкового Китая. При этом еще в июне этот показатель составлял 1,42%.

На первом месте этого рейтинга находится Гонконг с долей в 70,93%, на втором — Великобритания с 6,35%. За Россией идут Сингапур с показателем 3,77% и США (2,98%).

