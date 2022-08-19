Россиян предупредили о возможном отключении всех смартфонов

Наталья Касперская – российский предприниматель в сфере информационных технологий, президент группы компаний InfoWatch, сооснователь и бывший генеральный директор компании «Лаборатория Касперского» – предупредила, что в РФ могут быть отключены все смартфоны.

При этом, по её словам, это касается не только продукции IPhone, но и смартфонов, функционирующих на платформе Android, передаёт ИА REGNUM.

«Все смартфоны на территории Российской Федерации гипотетически могут быть выключены, – подчеркнула она. – Это одна из тех угроз, о которых мы говорим. Вот это как раз кибервойна».

Как убеждена Касперская, самым лучшим способом избежать такого сценария является импортозамещение.

Ранее «Эксперт» писал, что после ухода из России иностранных производителей программного обеспечения и отказа в поддержке уже поставленных продуктов и решений другого варианта, кроме ускоренного импортозамещения, не осталось.

