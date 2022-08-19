Nasdaq: подъем окончен

«Медвежье ралли», сократившее до 18% падение Nasdaq Composite от исторического максимума и позволившее S&P 500 отыграть половину потерь, теряет импульс. Перекупленный, готовый к развороту рынок пошел вниз. Еще во вторник S&P 500 технично отразился от 200-дневной скользящей средней, но остался в небольшом плюсе. Nasdaq тогда же впервые с середины прошлой недели закрылся в минус. Вчера движение продолжилось – все основные фондовые индексы США открыли день в «красной зоне».

Этому поспособствовала статистика из Великобритании, где, как оказалось, инфляция впервые за 40 лет стала двузначной – 10,1%. Это заметно повлияло на оценку рынками перспектив подъема ставок и сваливания экономик в глубокую рецессию. Облигации по всему миру упали, в том числе и эталонные U.S. 10 Year Treasury, доходность которых подскочила с 2,808% до 2,919%.

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При этом инверсия кривой доходности установила новый многолетний максимум. Уже само по себе это редчайшее явление считается предвестником рецессии, но на таком уровне, как сейчас, она в последние десятилетия находилась совсем редко. В какой-то момент вчера 2-летние U.S. Treasury приносили на 47 б.п. больше, чем 10-летние. Таким этот спред в прошлый раз был в 2000 году – в период взрыва «пузыря доткомов». К вечеру среды он сократился, но все равно оставался максимальным за 22 года.

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Однако еще двадцатью годами ранее этот спред, случалось, превышал и 200 б.п. В те времена председатель ФРС Пол Волкер в борьбе с инфляцией задирал ставку в двузначную область и дважды загонял экономику США в рецессию. Определенные аналогии с текущей ситуацией просматривались, так что акции тоже шли вниз.

В первую очередь, как это было и до начала «медвежьего ралли», продавали чувствительные к ставкам акции роста. Они наиболее широко представлены на Nasdaq и неудивительно, что одноименный индекс страдал сильнее всего – на минимуме дня он терял 1,83%.

Час голубя

Помощь быкам пришла откуда не ждали. Ближе к концу торгов были опубликованы протоколы июльского заседания ФРС, которые на рынке сочли «голубиными». В них содержался пассаж о том, что существует риск ужесточить политику более чем необходимо для восстановления ценовой стабильности. Упоминалось и о том, что скорость подъема ставки может уменьшиться.

Но в них же говорилось и о том, что ужесточение денежно-кредитной политики продолжится до тех пор пока инфляция не будет укрощена. Был и ряд других вполне «ястребиных» заявлений, которые позднее позволили аналитикам говорить, что сообщение от регулятора было более тонким, чем показалось рынку поначалу.

В сумме всего этого хватило как раз на закрытие «шортов», открытых в ожидании чего-то более жесткого. В результате индексы пошли вверх, а Dow даже на несколько минут вышел в плюс. Но и только. Уже через полчаса после достижения максимума дня старейший индекс оказался ниже, чем в момент публикации протоколов. Ведь ралли последних недель и строилось на ожидании некоторого смягчения позиции ФРС.

«Несомненно, голубиные, но также, несомненно, и учтенные в цене, эти протоколы послужили лишь подтверждением правильности реакции рынка во время июльской пресс-конференции Джерома Пауэлла», - заявил Reuters главный стратег Corpay Карл Шамотта.

Тем не менее срочный рынок, согласно данным CME FedWatch Tool, стал чуть выше расценивать вероятность того, что в сентябре ставку поднимут на 50 б.п., а не на 75 б.п. – 64,5% против 59% днем ранее. Так что в цене, очевидно, было не совсем все.

Торги, однако, основные индексы США так и завершили в минусе. Dow Jones Industrial Average потерял 0,5%, S&P 500 – 0,72%, а Nasdaq Composite – 1,25%.

Мемы для обсуждения

Но на пиках «медвежьих ралли», как и вблизи вершин бычьего рынка, всегда есть место безумию – и только после явного разворота пена быстро спадает. Вчера днем на фоне всеобщего сползания котировок продолжилось сумасшедшее ралли акций-мемов.

Во вторник бумаги Bed Bath & Beyond в течение дня взлетали почти на 80%, а закрыли торги ростом на 29%. В среду они подскакивали еще на 45,3%. Второй день подряд они были самыми активными на американском рынке. Оборот торгов ими вчера составил 261,7 млн штук – это при том, что их существует всего 79,96 млн.

Но вечером в среду остановился и этот взлет. Стало известно, что инвестор-активист Райан Коэн, на сделки которого ориентировались многие на форуме WallStreetBets, подал в SEC заявление по форме 144 – официальное уведомление о намерении продать свои акции Bed Bath & Beyond. Основные торги эти бумаги закрыли ростом только на 11,77%, а на постмаркете они рухнули на 18,33%. Упали и другие заслуженные мемы, начинавшие день подъемом, в частности, GameStop, которую возглавляет тот самый Райан Коэн, и AMC.

«Обычно, когда мы добираемся до конца ралли, идет охота за весьма спекулятивными именами типа мемов, - цитировал CNBC директора по стратегическим вопросам T3Live Скотта Редлера. – Это дает нам подсказки о приближении пика, и именно это могло быть вчера. Безумие мемов свидетельствует о спекуляциях, пене и конце активного цикла. Под 200-дневной скользящей средней по S&P 500 рынок, скорее всего, так и будет теперь отдыхать до конца лета».

