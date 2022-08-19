Структура «Энел Россия» подала иск на 23 млрд рублей к предприятию Siemens Gamesa в РФ

В арбитражный суд Мурманской области поступил иск от ООО «Энел Рус Винд Кола», входящего в ПАО «Энел Россия», к ООО «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи» — российскому подразделению испано-германской Siemens Gamesa.

Сумма иска составляет 22,9 млрд руб., следует из материалов суда. Как пишет «Интерфакс», обращение в суд связано с нарушением прав ООО «Энел Рус Винд Кола».

В материалах суда упоминается проект строительства ветропарка «Кольская ВЭС» мощностью 201 МВт, в котором «Сименс Гамеса» выступала поставщиком оборудования.

Сообщается, что «Энел Рус Винд Кола» требует признать недействительным односторонний отказ «Сименс Гамеса» от исполнения договора о поставках и установить запрет на инициирование разбирательства в международном коммерческом арбитраже.

Одновременно с подачей иска структура «Энел Россия» ходатайствовала о принятии обеспечительных мер, среди которых запрет для «Сименс Гамеса» на совершение действий по распоряжению спорным имуществом и вывозу оборудования со строительной площадки «Кольской ВЭС». Кроме того, «Энел Рус Винд Кола» требует передать ей на хранение имущество для строительства ветропарка.

Иск подан 16 августа и оставлен без движения, поскольку компания не предоставила документы, подтверждающие намерение инициировать разбирательство в международном коммерческом арбитраже, находящемся за пределами России. «Энел Рус Винд Кола» должна сделать это до 19 сентября.

Агентство отмечает, что «Сименс Гамеса» сотрудничала с «Энел Россия» и в других проектах в сфере возобновляемых источников энергии. Так, в Ростовской области компании построили ветропарк «Азовская ВЭС» на 90 МВт, который в «Энел Россия» назвали историческим событием для предприятия. Проект в Ставропольском крае (Родниковская ВЭС мощностью более 71 МВт) был отменен, сообщили в «Энел Россия» весной.

Ввод в эксплуатацию «Кольской ВЭС» ожидался в октябре 2022 года.

После начала спецоперации на Украине и введения западных санкций Siemens Energy и Enel заявили о выходе из бизнеса в России. Enel договорилась о продаже своего пакета в «Энел Россия» (56,43%) компании «ЛУКОЙЛ» и фонду «Газпромбанк-Фрезия». Сумма сделки должна составить $135 млн.

Напомним, 5 августа президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в сферах финансов и ТЭК на действия недружественных стран, запрещающий до 31 декабря 2022 года совершать сделки с акциями и долями российских стратегических компаний для инвесторов из этих стран.