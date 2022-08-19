Ветеран израильской разведки рассказал, какие успехи ждут Россию на новом этапе спецоперации

Ветеран израильской разведки, военный эксперт и политолог Яков Кедми в эфире телеканала «Соловьев Live» рассказал, каких успехов добьётся Россия в ходе нового этапа специальной военной операции, которую она проводит на Украине.

По его мнению, «кампания по перемалыванию» ВСУ уже подходит к концу, поэтому отступающих украинских националистов необходимо «добить на марше», так как в противном случае они смогут организовать новые позиции. При этом согласно прогнозу Кедми, Донбасс скоро будет полностью освобожден и ВС РФ приступят к новому этапу спецоперации.

«На новом этапе российским военным в первую очередь нужно будет взять Очаков. Выход Днепра к Черному морю должен быть занят», – подчеркнул он.

Бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» при этом полагает, что это будет сделано параллельно с операцией на левобережной Украине.

«Надо понимать, что Запад не оставил России другого выхода, как взять всё черноморское побережье. Это имеет стратегическое значение для всего, – пояснил политолог.

После этого, как убеждён он, нужно будет брать не Харьков, который на самом деле не имеет никакого военного значения, а Волынскую и Житомирскую области.

«Киев тогда потеряет снабжение и тогда сдача нацистов станет вопросом дней», – резюмировал ветеран израильской разведки.

Как ранее писал «Эксперт», Кедми оценил изменившуюся тактику российской армии в ходе специальной военной операции на Украине, объяснив, почему поменялись отдаваемые приказы.

«Сегодня приказы российским войскам – уничтожить украинскую армию, подчеркнул он. – То есть приказ не подавить и взять ту или иную позицию ВСУ. То есть, вы войдёте на позицию ВСУ, когда там не останется ни одного живого солдата. Или они погибнут, или они уйдут. Если для этого потребуется ещё несколько дней, так пусть будет ещё несколько дней. Никто никуда не торопится».

Ветеран израильской разведки также отметил, что в последнее время ВСУ несут всё большие и большие потери и скоро можно будет говорить о практически полном их уничтожении.